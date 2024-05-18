نوشاد عالمیان فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دو دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک در ازبکستان میان نوشاد عالمیان و «کنجایف زوخید» از ازبکستان برگزار شد.

در این دیدار عالمیان با نتیجه ۴ بر صفر حریف خود را شکست داد.

بدین ترتیب نوشاد عالمیان به فینال مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک در منطقه آسیای میانه راه یافت و در یک قدمی قهرمانی و کسب سهمیه المپیک قرار گرفت.

حریف نوشاد عالمیان در پایان دیدار نیما عالمیان با گراسیمنکو قزاقستانی مشخص می‌شود. این دیدار در جریان است.

نوشاد عالمیان در المپیک‌های ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریو حضور داشته است. سهمیه المپیکی او برای لندن از طریق قهرمانی در مسابقات آسیای میانه به دست آمد.