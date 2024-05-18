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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۰۴

تنیس روی میز انتخابی المپیک - ازبکستان

نوشاد عالمیان فینالیست شد

نوشاد عالمیان فینالیست شد

نوشادعالمیان با غلبه بر حریفی از ازبکستان به مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی المپیک در منطقه آسیای میانه صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دو دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک در ازبکستان میان نوشاد عالمیان و «کنجایف زوخید» از ازبکستان برگزار شد.

در این دیدار عالمیان با نتیجه ۴ بر صفر حریف خود را شکست داد.

بدین ترتیب نوشاد عالمیان به فینال مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک در منطقه آسیای میانه راه یافت و در یک قدمی قهرمانی و کسب سهمیه المپیک قرار گرفت.

حریف نوشاد عالمیان در پایان دیدار نیما عالمیان با گراسیمنکو قزاقستانی مشخص می‌شود. این دیدار در جریان است.

نوشاد عالمیان در المپیک‌های ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریو حضور داشته است. سهمیه المپیکی او برای لندن از طریق قهرمانی در مسابقات آسیای میانه به دست آمد.

کد مطلب 6110999

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