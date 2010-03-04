بازتولید حقایق اسلام نیاز مبرم امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته میلاد پیامبر «نور و عدالت و رحمت» خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت صادق آل محمد امام جعفر صادق (ع) در دیدار مسئولان نظام و قشرهای مختلف مردم «باز تولید حقایق اسلام و عمل به تعالیم پیامبر خاتم» را نیاز مبرم و اساسی امت اسلامی خواندند و اتحاد پیروان مذاهب مختلف اسلام را عامل حل مشکلات و پیشرفت و تعالی جهان اسلام برشمردند.



حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، میهمانان و علمای شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی و سفیران کشورهای اسلامی نیز در آن حضور داشتند با تبریک میلاد تاریخ ساز و پربرکت «خلاصه فضائل الهی، برگزیده خوبان هستی، حضرت محمد بن عبدالله (ص)» و ولادت «وصی به حق پیامبر و ناشر اسلام ناب محمدی امام جعفر صادق (ع)» افزودند: شرافتهای انسانی و فضیلتهای اخلاقی بشریت مدیون ولادت وجود مقدس و نورانی پیامبر در «ظلمات متراکم جهل و تباهی و غفلت» است.



ایشان امت اسلامی را به شدت نیازمند تأمل، تفکر و درس آموزی از هدایت نورانی پیامبر ختمی مرتبت دانستند و با اشاره به جمعیت عظیم، موقعیت برجسته جغرافیایی، منابع حیاتی و استعدادهای فراوان انسانی جهان اسلام این سؤال اساسی را مطرح کردند که چرا مجموعه عظیمی با این خصوصیات سردرگم و سرگردان است و از مشکلات فراوانی همچون فقر – تبعیض – عقب ماندگی علمی و ضعف فرهنگی رنج می برد و در مقابل زورگویان عالم، قادر به دفاع از حقوق خود نیست؟



رهبر انقلاب اسلامی در اثبات ناتوانی جهان اسلام در دفاع از حقوق مسلمانان به عنوان نمونه به مسئله فلسطین اشاره و خاطرنشان کردند: غصب سرزمین تاریخی و مقدس فلسطین و ظلم و ستم بی پایان و مستمر صهیونیستهای جنایتکار به ملت مظلوم فلسطین جراحت بزرگی است که پیکره امت اسلامی را به شدت رنج می دهد اما جهان اسلام در مجموع به گونه ای عمل می کند که انگار مسئله فلسطین به او مربوط نیست.



حضرت آیت الله خامنه ای دولت جعلی و صهیونیستی اسرائیل را یک غده سرطانی خطرناک دانستند و افزودند: تنها راه دفاع در مقابل این سرطان مهلک و حامیانش بازگشت به اسلام و محور قرار دادن تعالیم نبی مکرم اسلام است.



ایشان در تبیین علل ناتوانی جهان اسلام در دفاع از حقوق مسلمانان به تلاش بی وقفه امریکا، انگلیس و دیگر دشمنان اسلام برای ایجاد اختلاف و تفرقه در امت اسلامی اشاره و تأکید کردند: این زورگویان سلطه گر به خوبی می دانند که اختلاف و دوگانگی امت اسلامی را از مسئله بسیار مهم فلسطین منحرف و منصرف می کند به همین علت به هر وسیله ممکن آتش «تفرقۀ قومی، مذهبی و جغرافیایی» را در دلهای شیعه و سنی و پیروان دیگر مذاهب اسلامی شعله ور می کنند.



رهبر انقلاب اسلامی اتحاد و همدلی را مهمترین نیاز امت بزرگ مسلمان خواندند و با دعوت از دولتها، روشنفکران – علما و «فعالان سیاسی – اجتماعی» کشورهای اسلامی برای عمل به وظایف وحدت بخش خود افزودند: اگر بیداری اسلامی گسترده تر و عمیقتر شود و دلهای مسلمانان نزدیکتر گردد راه تعامل و همکاری و پیشرفت همگانی گشوده می شود و بسیاری از مشکلات جهان اسلام از جمله مسئله فلسطین حل خواهد شد.



حضرت آیت الله خامنه ای وجوب «دفاع از سرزمینهای مورد تعرض قرار گرفته اسلامی» را از نکات مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی برشمردند و افزودند: با وجود این اتفاق نظر جهان اسلام متأسفانه تحت تأثیر فریادها و توطئه های امریکاییها و انگلیسیها برای ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی و دیگر مذاهب اسلامی قرار دارد.



رهبر انقلاب اسلامی اتحاد مسلمانان و دفاع از مسئله فلسطین را از اهداف و اولویتها جمهوری اسلامی برشمردند و با یادآوری سخنان و تأکیدات امام خمینی (رض) درباره اتحاد مسلمانان و مسئله فلسطین افزودند: نظام اسلامی همه مسئولان کشور و ملت بزرگ ایران به این مسائل اصولی به عنوان واجب شرعی می نگرند و حرف و سخنانشان یکی بوده و هست.



ایشان بیداری روزافزون امت اسلام و فریاد ملتها در دفاع از فلسطین را انعکاس بسیار مطلوب حرف حق جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان اسلام دانستند و افزودند: دولتهای اسلامی نیز باید به تأسی از رسول گرامی اسلام وحدت مسلمانان و دفاع از حقوق آنان را به ویژه در مقابله با «غدۀ سرطانی اسرائیل غاصب و حامیانش» دنبال کنند تا به یاری پروردگار متعال پیشرفت و سعادت دنیوی و اخروی امت اسلامی امکانپذیر شود.



در ابتدای این دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با تبریک میلاد پیامبر عشق و محبت و رسول علم و حکمت گفت: جامعه بشری امروز بیش ازهر زمان دیگر به معارف و مکتب پیامبر خاتم (ص) نیاز دارد تا جهل و سلطه گری، نامهربانی و تحقیر و اختلاف و تبعیض از بین برود و برپایی عدالت و یکتاپرستی استعدادهای مردم جهان را شکوفا کند.



احمدی نژاد با اشاره به پیامهای سعادت بخش میلاد خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی (ص) افزود: با پیروزی انقلاب عظیم اسلامی ملت مؤمن و سرافراز ایران به پرچمدار حق و عدالت و پاکی تبدیل شده است و با وحدت و همدلی این مسیر متعالی را ادامه خواهد داد.



در پایان این دیدار جمعی از علمای شرکت کننده در کنفرانس اسلامی در فضایی صمیمانه از نزدیک با رهبر انقلاب اسلامی گفتگو کردند.