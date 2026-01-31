استاندار هرمزگان: حال عمومی مجروحان انفجار بندرعباس خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی اظهار کرد: ظهر امروز شاهد حادثه انفجار در یک مجتمع مسکونی بودیم که علت آن نشت گاز بوده است.
وی با بیان اینکه یک کودک چهار ساله در این حادثه جان خود را از دست داده است، گفت: حال عمومی مجروحان انفجار بندرعباس خوب است.
استاندار هرمزگان در ادامه به رویداد ایران جان و برگزاری نمایشگاه دریاپایه اشاره کرد و گفت: نمایشگاه توسعه دریاپایه که با حضور مهمانان ملی از جمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون رئیسجمهور و معاون وزیر امور خارجه برگزار شد، توانست زنجیره ظرفیتها و سرمایهگذاران را به یکدیگر نزدیک کند.
آشوری افزود: در این نمایشگاه، تمامی بنگاههای اقتصادی و شیلاتی، ظرفیتهای خود را برای سرمایهگذاری ارائه کردند که در نهایت منجر به امضای تفاهمنامههای خوبی شد.
وی بیان کرد: در حوزه فراساحل نیز شرکت کشتیسازی ایزوایکو ظرفیتهای خود را معرفی کرد که نتیجه آن امضای تفاهمنامه ساخت شناورهای تخصصی پرورش ماهی در قفس بود.
استاندار هرمزگان افزود: در حوزه حکمرانی، توسعه منابع انسانی، فرهنگ دریا و توسعه دریاپایه در امتداد یک زنجیره و در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
آشوری افزود: تبیین ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهرستانهای هرمزگان از دیگر دستاوردهای مهم رویداد ملی ایرانجان بود.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: در مجموع، ۷۲ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه در نمایشگاه دریاپایه به امضا رسید که یکی از دستاوردهای بزرگ رویداد ملی ایرانجان با همراهی رسانه ملی به شمار میرود.
آشوری افزود: کمبود بچهماهی استان با امضای دو تفاهمنامه برای تولید ۲۰ میلیون قطعه برطرف شد.
