۱۰۲۸ پروژه در خراسان جنوبی افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی شامگاه شنبه در نشست خبری دهه فجر با بیان اینکه در دهه فجر سال جاری هزار و ۲۸ پروژه با ۲۴ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان اعتبار افتتاح یا گلنگ زنی می‌شود، اظهار کرد: از این تعداد ۹۸۴ پروژه با اعتبار ۱۲ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان افتتاح و ۴۴ پروژه با اعتبار ۱۱ هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان دهه فجر در نقاط مختلف استان گلنگ زنی می شود.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۹۲۰ پروژه با ۸۹ درصد و با اعتبار ۶ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان پروژه های عمرانی و ۱۰۸ پروژه با ۱۱ درصد و با ۱۷ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان پروژه های سرمایه گذاری است.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه دهه فجر فرصت طلایی برای جهاد تبیین، امید آفرینی و ارتباط با مردم است، افزود: از ۹۸۴ پروژه افتتاحی، ۸۷۹ پروژه با ۸۹ درصد از نظر تعداد و با ۶ هزار و ۸۴ میلیارد تومان، پروژه های عمرانی هستند.

هاشمی با بیان اینکه همچنین از ۹۸۴ پروژه افتتاحی، ۱۰۵ پروژه با ۱۱ درصد از نظر تعداد و با ۶ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان پروژه های سرمایه گذاری هستند، افزود: از ۴۴ پروژه کلنگ زنی در دهه فجر هم ۴۱ پروژه با ۹۲ درصد پروژه ها از نظر تعداد با ۸۴۷ میلیارد تومان، پروژه های عمرانی است.

هاشمی ادامه داد: همچنین از این تعداد پروژه ، ۳مورد با هفت درصد از نظر تعداد و با اعتبار ۱۰۶۹۰ میلیارد تومان اعتبار، پروژه های سرمایه گذاری بوده اند که در دهه فجر سال جاری کلنگ زنی می شوند.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه تصریح کرد: دهه فجر سال جاری با سفر به شهرستان های استان پروژه های دهه فجر با محوریت مردم در مساجد و بخشداری ها و مراکز دهستان ها به بهره برداری می رسد.

هاشمی خاطرنشان کرد: دیدار با خانواده شهدا، نماینده ولی فقیه، و عطر افشانی گلزار شهدا از جمله دیگر برنامه های دهه فجر سال جاری در خراسان جنوبی است.