ابزارهای لازم را برای انتقال پیام انقلاب نداریم

جواد آرین منش در گفتگو با مهر درخصوص توصیه های مقام معظم رهبری به نمایندگیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفت: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بوده و از مبانی متقن برخوردار است و اگر با بهره گیری از رسانه ها و بیان مناسب بتوانیم جلوه های زیبای انقلاب را به جهانیان نشان بدهیم ، به خاطر سازگاری این پیام با فطرت انسانی ، این حرکت نو در جان و دل مردم جهان خواهد نشست.



وی با تاکید بر اینکه نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی باید بدون واهمه کار تبلیغ و ترویج انقلاب را دنبال کنند، گفت: به واقع ما از یک اقتدار فرهنگی برخورداریم که می تواند در مقابل تمامی مکاتب بشری قد علم کرده و تجربه ای کامل و نو برای مردم جهان به ارمغان آورد.



آرین منش با بیان اینکه جهان با گسترش ارتباطات به یک دهکده کوچک تبدیل شده است، گفت: دنیای استکباری با تمام قوا در این حوزه وارد شده و با ابزارهای قوی رسانه ای امواج عظیمی از تخریب و توطئه را روانه کشورمان کرده است .



وی افزود: البته ما نیز در سالهای اخیر چند شبکه بین المللی راه اندازی کرده ایم که پیام انقلاب را به مردم روشن ضمیر جهان منتقل کنیم ولی در قیاس با ابر رسانه های جهان استکبار ناچیز و کم اثر است.



نماینده مردم مشهد در مجلس با تاکید بر اینکه باید رسانه ها و پایگاه های فرهنگی جمهوری اسلامی را در خارج تقویت کنیم گفت: ما حتی در بسیاری از کشور های جهان فاقد پایگاهی کوچک بوده و این نقیصه رفع نمی شود مگر اینکه حداقل در فضای مجازی بتوانیم خود را به این ملت ها معرفی کنیم.



وی در ادامه ماهواره ها و اینترنت را فضای مناسبی برای فعالیت فرهنگی عنوان کرد و گفت: باید حداقل از این محمل ها استفاده بهینه کرده و به فعالیت های خود در این حوزه گسترش لازم را بدهیم.



آرین منش در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی در جهان اسلام مبدع بسیاری از ایده های نو بوده و حضور کارشناسان ایرانی در محافل علمی و فرهنگی می تواند نوعی فرصت ترویج برای کشور به شمار رود.