اولین انجمن خیران جنگلکاران جهان در گلستان راه اندازی شد

مدیرعامل این انجمن در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این انجمن متشکل از گروهی دوستداران محیط زیست است که به لحاظ نگرانی از روند روبه رشد کاهش سطح جنگل های ایران و همچنین به دلیل شناخت علمی از رابطه تنگاتنگ بین طبیعت و انسان شکل گرفته است.

محمد نیکوفری افزود: جلوگیری از اثرات سوء بر ادامه حیات نسلهای بعدی و جلوگیری از روند تخریب منابع طبیعی از دیگر اهداف شکل گیری این انجمن است.

وی اظهار داشت: از آنجا که در شالوده این انجمن بر مبنای فکری نو بنا نهاده شد و نه در ایرانو نه در دیگر کشورها چنین انجمن خیریه خصوصی در پهنه جنگل کاری وجود ندارد، از اینرو در ابتدا با تکیه بر منابع مادی افراد موسس و اعضای اولیه به کاشت درخت در عرصه های معرفی شده از طرح منابع طبیعی و تحت چهارچوب و نظارت انها اقدام می شود.

وی خاطرنشان کرد:جذب نیروهای مردمی داوطلب اعم از افراد، موسسات، سازمانها و ارگانهای مردمی و استفاده از امکانات بالقوه آنان برای پیشبرد اهداف مقطعی و عضویت پذیری افراد خیر و دلسوز محیط زیست برای پیشبرد اهداف کلی از جمله برنامه هاست.

نیکوفری عنوان کرد: براساس برنامه ریزیها مقرر است این انجمن هر سال در 50 هکتار جنگل کاری کند و بیشتر اعضای این انجمن 20 نفری کوهنوردان و طبیعت دوستان هستند.

در هفته منابع طبیعی 1.6 میلیون اصله نهال در عرصه های جنگلی گلستان غرس می شود.