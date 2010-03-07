به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با حضور 681 تکواندوکار از 104 کشور در تیخوانای مکزیک در جریان است که در دومین روز این مسابقات عصر امروز به وقت تهران سه عضو تیم مردان و دو عضو تیم بانوان به مصاف رقبای خود می روند.

در وزن 48- کیلوگرم دانیال احمدی در انتهای جدول دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر می گذارد و سپس به دیدار برنده مبارزه "نیکولادیس" از یونان و "برای دوک" از غنا می رود. احمدی در صورت برتری در این دیدار باید به مصاف "غزانیان" از ارمنستان برود.

در وزن 51- کیلوگرم آرمین محمودی بعد از یک دور استراحت به مصاف "هسیانگ" از تایوان می رود. مهرشاد خلیلی هم در وزن 73- کیلوگرم در مبارزه اول خود با "الکساندر ساماکوف" از بلاروس دیدار می کند.

در بخش دختران مریم شیرجهانی دارنده مدال نقره مسابقات سهمیه المپیک در وزن 44- کیلوگرم ابتدا استراحت دارد و سپس به مصاف برنده دیدار"پرونوگارسیا" از اسپانیا و" چونگ ویکتوریا" از کانادا خواهد رفت.

در وزن 63- کیلوگرم نیز فاطمه روحانی دور نخست باید با "المرجانی" از مصر مبارزه کند که در صورت برتری به دیدار برنده مبارزه کرده و هلند خواهد رفت.

هشتمین دوره رقابتهای تکواندو نوجوانان جهان در تیخوانای مکزیک جریان دارد.