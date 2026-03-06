جواد رضالو خادم موکب امام رضا(ع) کرج - حصارک، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که خادمان این موکب وظیفه شرعی خود دانسته‌اند که در کنار اقدامات نیروهای مسلح و مسئولین با پخت و توزیع نان صلواتی قدم کوچکی در جهت حمایت از مردم بردارند.

وی ضمن محکومیت تحرکات اخیر دشمنان این اقدام را نمادی از همدلی در شرایط کنونی کشور خواند.

رضالو افزود: این کمترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم تا این خدمات مورد قبول خداوند قرار گیرد.

توزیع نان رایگان هر روز در دو نوبت، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر و ۱۵ تا ۱۸ عصر، در محل آستان مقدس امامزاده محمد(ع) شهرستان کرج انجام می‌شود و این طرح نشان‌دهنده تداوم رسالت خدمت‌رسانی خادمان امام رضا(ع) در برهه‌های مختلف به جامعه است.