کلید سئوالات آزمون های پیش کارورزی و جامع علوم پایه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، 4 آزمون علوم پزشکی صبح روز 13 اسفند 88 با شرکت 5 هزار 576 دانشجوی علوم پزشکی به صورت همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی و حوزه های امتحانی برگزار شد.

2 هزار و 839 نفر در 39 حوزه چهل و دومین دوره آزمون جامع علوم پایه پزشکی، 426 نفر در 19 حوزه سی و دومین دوره آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی و 221 نفر در 15 حوزه سی و سومین دوره آزمون جامع علوم پایه داروسازی شرکت کردند.

همچنین آزمون پیش کارورزی نیز برای دانشجویان رشته پزشکی که وارد دوره کارورزی می شوند برگزار می شود که در این دوره 2 هزار و 90 دانشجوی پزشکی در 37 حوزه امتحانی شرکت کردند.

داوطلبان باتوجه به دفترچه های آزمون می توانند فرم اعتراض به سئوالات را به صورت اینترنتی تکمیل کرده و ارسال کنند. افراد باید برای رسیدگی به اعتراض گزینه های مورد نظر را پر کرده و برای هر سئوال باید فرم را مجدداً تکمیل و ارسال کنند.

نام و نام خانوادگی، دانشگاه محل تحصیل، شماره تلفن تماس، آدرس ایمیل و شماره سئوال را تکمیل کنند. متن اعتراض باید مستدل و مستند و بر اساس منابع اعلام شده برای سئوال باشد رضایت از نحوه برگزاری آزمون و ارزیابی داوطلب از سطح دشواری آزمون نیز در فرم اعتراضات باید از سوی داوطلبان تکمیل شود.

