به گزارش خبرگزاری مهر، گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، کمیته روش تحقیق کیفی انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات و کمیته روش‏شناسی و روش‏های تحقیق انجمن جامعه‏شناسی ایران برگزارکننده این همایش می‏کنند.

این نشست با حضور دکتر محمد جواد غلامرضا کاشی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) با سخنرانی تحلیل فضا (گفتمان کاوی میدانی)، دکتر محمود شهابی (عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی) با سخنرانی روش شناسی فمینیستی در مطالعات فرهنگی و دکتر شهرام پرستش (عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) با سخنرانی بوردیو و روش شناسی مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

این نشست سه‌شنبه 18 اسفند ماه 1388 ساعت 17-14 در خیابان جلال آل احمد، پل نصر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه سوم، تالار شریعتی برگزار می‌شود.