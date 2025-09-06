آیا مردم شناسی و انسان شناسی قادر به حل مشکلات جامعه ایرانی هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، سمپوزیوم «مسائل امروز ایران و نقش مردم‌شناسی / انسان‌شناسی در حل آن‌ها» به‌مناسبت روز ملی مردم‌شناسی و زادروز ابوریحان بیرونی، نخستین مردم شناس ایرانی برگزار می‌شود.

این نشست با حضور پژوهشگران و استادان برجسته حوزه مردم‌شناسی / انسان‌شناسی به بررسی چالش‌های معاصر جامعه ایران از منظر فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی می‌پردازد و هدف از برگزاری آن گفت‌وگو درباره ظرفیت‌های دانش مردم‌شناسی در تحلیل مسائل روز ایران و یافتن راهکارهایی برای درک بهتر و حل پایدار مشکلات جامعه ایرانی است.

احمد برآبادی، مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، لیلا اردبیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی، زهره انواری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سید قاسم حسنی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، جبار رحمانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی، آرش رضاپور، فارغ‌التحصیل دکترای مردم‌شناسی دانشگاه تهران، مینو سلیمی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، فریبا صدیقی، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، مهرداد عربستانی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طیبه عزت‌الهی‌نژاد عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، موسی‌الرضا غربی، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، عباس قنبری عدیوی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، سمیه کریمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مانی کلانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ژیلا مشیری، کارشناس ارشد پژوهشکده مردم‌شناسی، حسین میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، امیر هاشمی‌مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران در این نشست سخنرانی می‌کنند.

این برنامه روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه از ساعت ۹ تا ۱۳ در سالن پارسه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود. علاقه مندان می توانند به صورت برخط و از طریق لینک www.skyroom.online/ch/richt/rcan در این نشست شرکت کنند.