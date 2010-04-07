اختصاص پنج میلیارد ریال جهت آبرسانی آب سد دوستی به دشتهای خراسان رضوی

محمد اسماعیل نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: سال گذشته در ستاد خشکسالی استان پیشنهاد استفاده از آب سد دوستی در زمانی که وضعیت آب پشت سد قابل توجه است برای آبیاری اراضی کشاورزی طول مسیر به ویژه اطراف مشهد داده شد.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب آب پشت سد دوستی گفت: طی جلسه ای با حضور معاون استاندار و مدیر عامل آب منطقه ای استان مقرر شده پنج میلیارد ریال از اعتبارات خشکسالی جهاد کشاورزی استان به این امر اختصاص یابد و شرکت آب منطقه ای استان همین میزان اعتبار بگذارد و آب سد دوستی به دشت نریمانی که در مسیر خط انتقال قرار دارد و بسیار آسیب پذیر است انتقال یابد.



اسماعیل نیا گفت: تا زمانی که آب سد دوستی باشد از این محل استفاده خواهد شد و هر زمان که کاهش یافت چاه های دشت دوباره راه اندازی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: با انتقال آب سد دوستی به این دشت حدود 20 تا 30 حلقه از چاه موتورهای دشت با مجموع دبی 600 لیتر بر ثانیه از فعالیت خارج شده و به جای آن آب سد دوستی توزیع می شود.



اسماعیل نیا با بیان اینکه این کار با مشارکت مردم منطقه مدیریت می شود، افزود: هم اکنون با کمک شرکت آب منطقه ای استان تشکل آب بران در دشت نریمانی شکل گرفته است.