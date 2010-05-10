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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۸:۴۶

اختصاصی مهر /

تغییر مدیران روابط عمومی و پشتیبانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

تغییر مدیران روابط عمومی و پشتیبانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران محمدعلی قندهاری‌نیا را جایگزین محمد طاهری در اداره‌کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طی حکمی محمدعلی قندهاری‌نیا را به عنوان مشاور خود و مدیرکل جدید روابط عمومی این سازمان منصوب کرد.

حکم قندهاری نیا توشیح شده و به زودی به وی ابلاغ می‌شود. وی جایگزین محمد طاهری شده که تنها یک ماه از مسئولیتش در این سمت می‌گذشت.

محمدعلی قندهاری‌نیا فارغ‌التحصیل رشته علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران است. وی پیشتر  مدیر روابط عمومی و تبلیغات محیطی آستان قدس رضوی و مدیر روابط عمومی سازمان ملی جوانان در زمان ریاست علی‌ اکبری بوده است.
 
خبر دیگر از تغییرات در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اینکه قرار است به زودی  معاون پشتیبانی آن هم تغییر کند.
 
بر اساس این گزارش حکم یکی از کارکنان اداری مالی برای معاون پشتیبانی سازمان امضاء شده و وی به زودی تصدی این سمت را بر عهده خواهد گرفت.
کد مطلب 1079965

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