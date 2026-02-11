ورود سامانه بارشی جدید به کشور از شنبه؛ بارش برف و باران در ۱۹ استان

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (چهارشنبه، ۲۲ بهمن) در استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، زنجان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات سمنان، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک، در نقاط مستعد تگرگ و در مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین امروز کاهش محسوس دما در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل دور از انتظار نیست.

ضیائیان بیان کرد: روز پنجشنبه (۲۳ بهمن) بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال‌غرب، غرب، جنوب‌ غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور و روز جمعه (۲۴ بهمن) در ارتفاعات مرکزی البرز در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز شنبه (۲۵ بهمن) سامانه بارشی جدیدی وارد کشور خواهد شد و بارش در نیمه غربی کشور مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۲۲ بهمن) کمی ابری تا نیمه ابری، در بعضی ساعات افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل و حداکثر دمای ۹ و ۱۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی برای پایتخت اظهار کرد: از امروز تا روز شنبه (۲۵ بهمن) در نیمه شمالی استان تهران در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید، گاهی همراه گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به احتمال سقوط اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع، امکان گسترش گرد و خاک از استان‌های همجوار و کاهش کیفیت هوا و شعاع دید به ویژه در مناطق جنوبی و غربی، امکان رخداد طوفان و گرد و خاک در مناطق جنوبی و غربی، تضعیف محسوس فعالیت سامانه بارشی، خطر شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها، امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها، خطر سقوط بهمن در ارتفاعات بالادست و قله‌ها و خطر سقوط سنگ در نواحی کوهستانی اشاره کرد.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی هشدار داد: با توجه به فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی در استان تهران، از روز جمعه (۲۴ بهمن) تا روز یکشنبه (۲۶ بهمن) در استان تهران، به ویژه در نیمه شمالی و غربی، در بعضی ساعات بارش باران و گاهی برف، مه، گاهی رگبار و رعد و برق، در دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعات بارش برف و باران، رخداد مه با احتمال کولاک برف و احتمال رگبار و رعد و برق، در ارتفاعات بالادست و قله‌ها مه‌آلود، در بعضی ساعات بارش برف و کولاک برف و سوزباد و احتمال تگرگ و در نیمه جنوبی استان در بعضی ساعات بارش پراکنده، گاهی رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط جوی، لغزندگی خیابان‌ها و جاده‌ها به ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، گاهی مه و کاهش شعاع دید، امکان آبگرفتگی موقت بعضی معابر و جاری‌شدن روان‌آب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، احتمال رخداد صاعقه و بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی و احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی وجود دارد.