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۲۲ بهمن ۱۴۰۴، ۶:۳۰

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از شنبه؛ بارش برف و باران در ۱۹ استان

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از شنبه؛ بارش برف و باران در ۱۹ استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: از روز شنبه (۲۵ بهمن) سامانه بارشی جدید وارد کشور می‌شود و در ۱۹ استان بارش برف و باران، وزش باد و گاهی رعد و برق مورد انتظار است.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (چهارشنبه، ۲۲ بهمن) در استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، زنجان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات سمنان، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک، در نقاط مستعد تگرگ و در مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین امروز کاهش محسوس دما در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل دور از انتظار نیست.

ضیائیان بیان کرد: روز پنجشنبه (۲۳ بهمن) بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال‌غرب، غرب، جنوب‌ غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور و روز جمعه (۲۴ بهمن) در ارتفاعات مرکزی البرز در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز شنبه (۲۵ بهمن) سامانه بارشی جدیدی وارد کشور خواهد شد و بارش در نیمه غربی کشور مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۲۲ بهمن) کمی ابری تا نیمه ابری، در بعضی ساعات افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل و حداکثر دمای ۹ و ۱۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی برای پایتخت اظهار کرد: از امروز تا روز شنبه (۲۵ بهمن) در نیمه شمالی استان تهران در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید، گاهی همراه گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به احتمال سقوط اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع، امکان گسترش گرد و خاک از استان‌های همجوار و کاهش کیفیت هوا و شعاع دید به ویژه در مناطق جنوبی و غربی، امکان رخداد طوفان و گرد و خاک در مناطق جنوبی و غربی، تضعیف محسوس فعالیت سامانه بارشی، خطر شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها، امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها، خطر سقوط بهمن در ارتفاعات بالادست و قله‌ها و خطر سقوط سنگ در نواحی کوهستانی اشاره کرد.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی هشدار داد: با توجه به فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی در استان تهران، از روز جمعه (۲۴ بهمن) تا روز یکشنبه (۲۶ بهمن) در استان تهران، به ویژه در نیمه شمالی و غربی، در بعضی ساعات بارش باران و گاهی برف، مه، گاهی رگبار و رعد و برق، در دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعات بارش برف و باران، رخداد مه با احتمال کولاک برف و احتمال رگبار و رعد و برق، در ارتفاعات بالادست و قله‌ها مه‌آلود، در بعضی ساعات بارش برف و کولاک برف و سوزباد و احتمال تگرگ و در نیمه جنوبی استان در بعضی ساعات بارش پراکنده، گاهی رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط جوی، لغزندگی خیابان‌ها و جاده‌ها به ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، گاهی مه و کاهش شعاع دید، امکان آبگرفتگی موقت بعضی معابر و جاری‌شدن روان‌آب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، احتمال رخداد صاعقه و بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی و احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی وجود دارد.

کد مطلب 6745048
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • فرمان IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      20 21
      پاسخ
      سلام اطلاع رسانی اب هوا صفحه بروز دیده بشه
      • Arda IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
        3 0
        خیلی خوبه این هواشناسی
    • IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      21 16
      پاسخ
      سه روززودتروارد شده شما خبرنداری خواهشا دقیق بگین
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      49 13
      پاسخ
      این روش گزارش ما را یاد گزارش هواشناسی دهه۶۰ و۷۰ می اندازه که میگفت هوا آفتابی وصاف تا نیمه ابری احتمال رگبارو بارندگی همراه با تگرگ و گاها برف وکولاک به همراه باد شدید، ماهم فکر میکردیم دقیقترین هواشناسی منطقه را داشتیم چون حتما یکی از اتفاقات بالا رخ میداد .
    • نوید ,کیا IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      درس مربیگری را به سابینتو بدهید تغیر تعویض 25دقیقه بازیکنان تمرین وبعدا نشستند ای کاش بخاری از این بازیکنان بلند میشد رزاقی نیا صفر. است واصلا بازی خوب نمی کند
    • علی IT ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      0 1
      پاسخ
      ازلطف همگی دست اندرکا ران سپاس گذاریم
    • AF ۰۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      3 2
      پاسخ
      بسیار عالی
    • ابراهیم IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      4 0
      پاسخ
      بزن باران بزن سد ها رو پر کن

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