https://mehrnews.com/x3bmyW ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱ کد مطلب 6745728 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱ طنین گلبانگ الله اکبر در مشهد مشهد- گلبانگ الله اکبر در شامگاه سه شنبه همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در مشهد طنین انداز شد. دریافت 13 MB کد مطلب 6745728 کپی شد مطالب مرتبط حضور مردم در ۲۲ بهمن، اقتدار ملی ایران را تقویت میکند حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن عامل بازدارنده در برابر دشمن است بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به مناسبت ۲۲ بهمن برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد انقلاب اسلامی ایران
نظر شما