80 درصد مویرگ های حیاتی اصفهان زنده شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور باقرصاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری افزود: در شهر اصفهان 270 کیلومتر نهر و مادی وجود دارد که از سال 77 با تشکیل کمیته و کارگروه مادی‌ها روند احیای انهار شهر با فعالیت بیشتری شروع شد.

وی با اشاره به اینکه سالانه شهرداری در سطح مناطق 14 گانه نزدیک به 10 میلیارد ریال جهت بهسازی، نظافت ولایروبی مادی‌های سطح شهرهزینه می‌کند، افزود: در سال جاری نیز در همین راستا 15 میلیارد ریال اختصاص یافته که تاکنون از 11 نهر بیش از 80 درصد مادی‌های اصلی این کلانشهر ساماندهی و بهسازی شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان مادی‌نیاصرم را از بزرگترین مادی‌های شهر و مادی فرشادی نیز جزو طولانی‌ترین مادی‌های شهر معرفی و اظهار داشت: تا پایان سال جاری از طریق GIS میزان انهار فرعی که بهسازی شده مشخص خواهد شد.

باقرصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که شهرداری سالانه پنج میلیارد ریال جهت نظافت، لایروبی و رفع خطر نقاط حادثه خیز رودخانه هزینه می‌کند، اظهار داشت: شهرداری در سه بخش نظافت، علف زنی و لایروبی و رفع خطر در رودخانه فعالیت دارد .

باقرصاد با تاکید بر این که شهروندان نیز باید در خصوص لایروبی انهار و رودخانه همکاری لازم را داشته باشند، ادامه داد: شهروندان به ویژه کسبه و مهمانان باید از ریختن زباله به داخل انهار و رودخانه خودداری نمایند.

با زباله ریزان در رودخانه برخورد می‌شود

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان همچنین از برنامه برخورد با متخلفان و زباله ریزان در انهار و رودخانه خبر داد و تاکید کرد: در صورت مشاهده چنین اقدامی شهرداری نواحی تذکر داده و در صورت تکرار مجدد ماموران مدیریت پسماند برخورد قانونی خواهند کرد و این رویکرد را نیز به صورت ویژه دنبال خواهیم کرد .

وی عدم رعایت بهداشت عمومی و ریختن زباله در کنار رودخانه را زا جمله عوامل اصلی افزایش موش در سطح شهر دانست خاطر نشان کرد: با توجه به زاد و ولد زیاد موش‌ها اگر شهروندان محیط مناسب برای رشد آنها را فراهم کنند جلوی ازدیاد آنها را در سطح شهر اصفهان گرفته نخواهد شد.