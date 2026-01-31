محکومیت اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات در بیانیهای اقدام اخیر اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ ** فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ آل عمران ۱۷۳ - ۱۷۴
اعیاد شعبانیه، دهه مبارک فجر و چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شکوهمند و ماندگارهمراه با پیروزی بزرگ مردم در ۲۲ دی ماه بر فتنه آمریکایی صهیونی توسط داعش داخلی به رهبر معظم و امام انقلاب مدظله العالی و ملت سرافراز و همیشه پیروز ایران مبارک باد.
سردمداران تروریست دولتی آمریکایی و اروپایی و حامیان رژیم سفاک و کودککش صهیونی به خیال خام خود بار دیگر به توطئهای اقدام نمودند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بزرگترین نیروی ضد تروریست جهان را تروریست اعلام کردند! البته دشمنی این جبهه خبیث برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتخار بزرگی است.
این اقدام وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا که در یکی از تاریکترین نقاط سیاستهای کینهتوزانه و در اطاعت بیقید و شرط از دستور کار رییس جمهور نمرود صفتِ آمریکا و رژیم تروریستیِ صهیونیستی صورت گرفت، نه تنها کوچکترین خدشهای به اراده پولادین این نهاد شرافتمند و ملت شریف پشتیبان آن وارد نمیکند، بلکه لکهی ننگ دیگری بر پرونده سیاه استعمارگران اروپایی و پردهبرداری از ریاکاری ذاتی و ساختاری آنان است.
اروپایی که مأمن تروریستهاست. از جمله، تروریستهایی که خود اقرار به کشتار هفده هزار ایرانی دارند، سران جنایتکار قتل عام مردم اهواز و شیراز و فتنهگران جنایت اخیر علیه مردم در دی ماه ۱۴۰۴ در فرانسه، آلمان، سوئد، بلژیک، هلند، آلبانی و ...، همینطور در کانادا، استرالیا و ... در پناه رژیمهای شیطانی بسر میبرند.
آمریکا خود اقرار به پدیداری داعش در منطقه نموده است، گرگ صفتانی که هزاران انسان را کشتند و سربریدند و به آن افتخار کردند. این افراد، امروز در دامن آمریکا به حکومت میرسند یا امنیت مییابد و در رژیم صهیونی جنایتکار معالجه میشوند. آمریکایی که با حمایت از رژیم صهیونی، بیش از هزار انسان فرهیخته ایرانی را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به شهادت رساند.
اینها همه نشانه واماندگی و شکست در فتنه براندازی، و نشانه پیروزی وحدتآفرین مردم ایران است. و نشانگر اقتدار رهبری، دولت و نیروهای مسلح و امنیتی کشور ایران است.
مردم ایران و جهان حتی دولتهای منصف همواره شاهد آن بودهاند که آمریکا و اروپای فریبکار:
در حین مذاکره جنگ ۱۲ روزه را در پیش گرفتند.
در حین توافق با آژانس هستهای، اسنپبک را علم شیطنت نمودند.
با فتنهی اعلام تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای حمله بعدی علیه مردم
نقش آفرینی میکنند.
وزارت اطلاعات با تبریک ولادت با سعادت منجی عالم بشریت و تبریک هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) اعلام میدارد:
همواره در سنگر گمنامی، همرزم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود.
و جان برکف، در عرصه گمنامی علیه همه تروریستها و فتنهها فعال و تلاشگری جهادی است.
ملت ایران به لطف الهی با وحدت خود بر محور ولیفقیه و نایب بر حق امام زمان(عج) همواره در حفظ انسجام ملی و میراث خمینی کبیر(ره) و شهدای عزیز پیروز بوده و خواهد بود و هر سال، با شکوهتر از گذشته ۲۲ بهمن را پیروزمندانه با حضور میلیونی در سراسر کشور جشن خواهد گرفت و دشمنان استکباری را وادار به شکست و زبونی خواهد کرد.
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