ریزش سنگین رمزارزها؛ بیتکوین به کانال ۷۰ هزار دلاری سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارزهای دیجیتال در معاملات شامگاهی امروز شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ با سقوطی گسترده و کمسابقه مواجه شد؛ بهطوریکه فشار فروش شدید، اغلب رمزارزهای بزرگ و مطرح بازار را وارد محدوده قرمز عمیق کرد و بار دیگر نگرانیها درباره تداوم روند نزولی را افزایش داد.
سقوط بیتکوین؛ زنگ خطر برای کل بازار
بیتکوین، بهعنوان لیدر بازار، با افت ۶.۱۴ درصدی به محدوده ۷۸ هزار دلار عقبنشینی کرد. کاهش بیش از ۵ هزار دلاری قیمت این رمزارز، سیگنال منفی قدرتمندی به بازار مخابره کرد و باعث شد سرمایهگذاران کوتاهمدت با شتاب بیشتری از بازار خارج شوند.
تحلیلگران معتقدند بعد از شکست حمایت روانی ۸۰ هزار دلاری، ناحیه حمایتی مهم ۷۵ هزار دلاری در بیتکوین، میتواند موج فروش در بازار ارزهای دیجیتال را بیشتر تشدید کند.
ریزش سنگین آلتکوینها؛ افتهای ۷ تا ۱۰ درصدی
همزمان با افت بیتکوین، آلتکوینهای بزرگ نیز ریزشهای سنگینی را تجربه کردند
اتریوم (ETH) با سقوط ۱۰.۳۴ درصدی به ۲۴۲۲ دلار رسید و سولانا (SOL) با افت قابل توجه ۱۱.۸۱ درصدی در محدوده ۱۰۳ دلار معامله شد.
کاردانو (ADA) بیش از ۱۰.۷ درصد کاهش قیمت را ثبت کرد . الگوراند (ALGO) و پولکادات (DOT) نیز بهترتیب بیش از ۹ و ۱۱ درصد افت کردند.
در این میان، رمزارزهایی مانند بایننسکوین، ریپل، آوالانچ، لایتکوین و بیتکوینکش نیز بین ۷ تا ۸ درصد از ارزش خود را از دست دادند که نشاندهنده فروش هماهنگ و فراگیر در کل بازار است.
چرا بازار سقوط کرد؟
کارشناسان مجموعهای از عوامل را در بروز این ریزش مؤثر میدانند، از جمله:
- افزایش عدم قطعیت در سیاستهای پولی جهانی
- تشدید ریسکهای ژئوپلتیکی در غرب آسیا
- تشدید لیکوئید شدن معاملات اهرمی
- افزایش ترس سرمایهگذاران خرد در فضای منفی بازار
در حال حاضر، بازار ارزهای دیجیتال وارد فاز حساس و تعیینکنندهای شده است. تحلیلگران هشدار میدهند در صورت تثبیت نشدن قیمتها در سطوح حمایتی فعلی، احتمال ادامه اصلاح و نوسانات شدید همچنان وجود دارد. با این حال، برخی معتقدند این ریزش میتواند در میانمدت فرصت ورود تدریجی برای سرمایهگذاران صبور فراهم کند.
آخرین تغییرات ارزهای دیجیتال در تصویر زیر قابل مشاهده است.
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