دکتر فرحناز ترکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه زمان بندی برای این بازدیدها در مرداد ماه تعیین شده است و اعلام میزان تعداد دانشجویان از هر دانشگاه بر عهده دانشگاههای علوم پزشکی گذاشته شده است.

وی اضافه کرد: این بازدید برای امسال در مورد شهر یزد فراهم شده و در این برنامه تور بازدید از یزد و اختصاص محل اقامت رایگان در نظر گرفته شده است.

ترکستانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی قول اعطای سفر کارت را نیز برای دانشجویان علوم پزشکی داده است که البته هنوز در مراحل ابتدایی است.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: همچنین با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمایشگاهی از صنایع دستی در اردوگاه تفریحی خزرآباد ساری برگزار می شود.

وی تاکید کرد: ارائه تسهیلات گردشگری به دانشجویان علوم پزشکی در راستای تفاهم نامه با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.