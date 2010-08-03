کاهش تسلیحات راهبردی بدون همکاری"باشگاه هسته ای" غیر ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی "lenta.ru"، سرگئی لاوروف گفت :"کاهش عمیق تسلیحات تهاجمی راهبردی که روسیه و ایالات متحده در پیش گرفته اند، سبب می شود در آینده نزدیک، موقعیت کیفی مطلقاً جدیدی در زمینه خلع سلاح بروز کند".

لاوروف افزود : در چنین موقعیتی کاهش کمی مابه التفاوت زرادخانه روسیه و آمریکا با دیگر اعضای "باشگاه هسته ای"، باعث می شود دیگر توان اتمی این کشورها نتواند از چارچوب کاهش تسلیحات اتمی مستثنی شود.



وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت:" نباید عامل مهمی چون کل توان اتمی ناتو نایده گرفته شود".

به نظر وی، ضرورت گسترش روند خلع سلاح و چندجانبه کردن آن روز به روز ضروری تر می شود.

این مقام روسی افزود: مسئله سلاح اتمی تاکتیکی یا تسلیحات اتمی غیر راهبردی جنبه مهم دیگر امر هستند و تأیید می کنیم که در چارچوب رویکرد سیستمی مذکور آماده بررسی جامع هر مسئله امنیتی و از جمله مسئله بغرنجی چون تسلیحات اتمی غیر راهبردی هستیم. در ضمن ما بر این باوریم اگر بررسی مسئله تسلیحات تاکتیکی با تنظیم مسئله بازگشت تمام زرادخانه های این تسلیحات به خاک کشورهای دارنده این تسلیحات همراه باشد منطقی خواهد بود".