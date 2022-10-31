هشدار وزیر خارجه انگلیس به روسیه در مورد استفاده از سلاح هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «جیمز کلورلی»، وزیر امور خارجه جدید انگلیس روز دوشنبه هشدار داد که هرگونه استفاده از تسلیحات هسته‌ای در اوکراین ماهیت درگیری را تغییر داده و پیامدهای شدیدی برای مسکو به همراه خواهد داشت.

وزیرخارجه انگلیس همچنین در مجلس عوام افزود: «هیچ کشور دیگری در مورد استفاده از سلاح های هسته ای صحبت نمی کند. هیچ کشوری روسیه یا رئیس جمهور [روسیه] پوتین را تهدید نمی کند. برای او باید مشخص باشد که برای لندن و متحدان ما، هر گونه استفاده از سلاح های هسته ای ماهیت درگیری را تغییر می دهد و عواقب شدیدی برای روسیه خواهد داشت.»

پیشتر «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین گفته بود که رهبران غربی هر روز لفاظی های هسته ای را انجام می دهند، ولی روسیه نمی خواهد بخشی از این شیوه لفاظی باشد. پسکوف همچنین گفت که مسکو می تواند از تسلیحات هسته ای تنها در راستای پیروی از دکترین هسته ای خود استفاده کند.

لفاظی وزیرخارجه انگلیس علیه روسیه در حالی صورت گرفته که پیش از این نیز، «آناتولی آنتونوف»، سفیر روسیه در آمریکا گفته بود که با توجه به تنش‌های موجود، آمریکا باید تمام تسلیحات هسته‌ای که در خارج از این کشور مستقر کرده را به قلمرو خود برگرداند.

آنتونوف گفت: در شرایط پرتنش فعلی و افزایش مخاطرات، کشورهای هسته‌ای مسئولیتی ویژه برای جلوگیری از تشدید تنش دارند. علاوه بر این، یک بار دیگر از وانشگتن می‌خواهم که تمام سلاح‌های هسته‌ای که در خارج از این کشور مستقر کرده را به خاک خود باز گردانده، زیرساخت‌های برون‌مرزی برای ذخیره و نگهداری آنها را از بین برده و رزماش شبیه‌سازی استفاده از این تسلیحات با دخالت نیروهای کشورهای غیرهسته‌ای که به عنوان بخشی از «رزمایش‌های مشترک هسته‌ای» ناتو انجام می‌شود را کنار بگذارد؛ رزمایش‌هایی که خلاف اصول اولیه معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای است.

وی اضافه کرد: مقامات دولتی معمولاً از این سلاح‌ها تحت عنوان سلاح‌های تاکتیکی یاد و اینگونه استدلال می‌کنند که زرادخانه تسلیحات هسته‌ای روسیه چندین برابر بزرگ‌تر از زرادخانه آمریکا است. آنها اما این واقعیت را آشکار نمی‌کنند که تمام سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی ما در تأسیسات مرکزی در روسیه انبار شده و برای آمریکا تهدیدی محسوب نمی‌شود.

سفیر روسیه در آمریکا اضافه کرد: درباره بمب‌های هوایی آمریکا نیز باید بگویم که آنها در کشورهای اروپایی که تا مرز روسیه فاصله پروازی کوتاهی دارند، مستقر شده‌اند. به همین دلیل است که بمب‌های B۶۱-۱۲ به‌رغم ظرفیت محدود، از اهمیت راهبردی زیادی برخوردارند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، نیروهای مسلح روسیه به همراه شرکای ناتو، معمولاً رزمایش‌هایی را برای استفاده از این سلاح‌ها برگزار می‌کنند. چنین رزمایش‌هایی هم‌اینک به عنوان بخشی از رزمایش «نیمروز استوار» انجام می‌شود. رهبری ائتلاف آتلانتیک شمالی مدعی است که این فعالیت‌ها علیه روسیه صورت نمی‌گیرد. سوالی که پیش می‌آید این است که اگر آن کشوری که ناتو در تفکر راهبردی خود از آن به عنوان «بزرگ‌ترین تهدید مستقیم» علیه امنیتش یاد می‌کند، ما نیستیم، پس این ائتلاف علیه کدام کشور استفاده از سلاح اتمی را آزمایش می‌کند؟