اجرای طرح جامع انرژی / استفاده از انرژیهای نو در ارتقای بهره وری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود کسایی امروز یکشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی ارزیابی متوازن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس شاخص های بهره وری ایران در زمینه های منابع انسانی و کلیه عوامل تولید، فاصله زیادی با سایر کشورها دارد، افزود: از این رو در برنامه های چهارم و پنجم توسعه بر بحث ارتقای بهره وری تاکید و رشد اقتصادی کشور مبتنی بر فعالیت های بهره ورانه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در طول برنامه چهارم توسعه در این زمینه توفیق زیادی حاصل نشد، اظهار داشت: در این راستا سازمان ملی بهره وری ایران همکاری هایی را با سازمان بهره وری آسیا در زمینه ارتقای بهره وری آغاز کرده است که برگزاری این کارگاه آموزشی در این راستا برگزار شد.

مشاور ارشد رئیس سازمان ملی بهره وری، اجرای پروژه های تحقیقاتی و علمی و پروژه های مدل سازی را از برنامه های این کارگاه های آموزشی ذکر کرد و ادامه داد: با اجرای این پروژه ها درصدد ارتقای سطح بهره وری در سازمان های دولتی و غیر دولتی هستیم و با ارائه ابزارهایی شکاف موجود در بهره وری ایران با سایر کشورها را جبران می کنیم.

وی به برنامه های این سازمان در زمینه ارتقای بهره وری در حوزه انرژی اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه منابع فسیلی رو به پایان است، بهره وری در این حوزه بسیار ضروری است از این رو در سالهای اخیر دغدغه ها و نگرانی هایی در حوزه تامین انرژی در کشور ایجاد شده که در این زمینه گام هایی در زمینه ارائه روش های نوین ساخت ساختمان و در صنعت خودرو سازی در رابطه با کاهش مصرف سوخت برداشته شده است.

کسایی با تاکید براینکه به دلیل اعطای یارانه به سوخت، استفاده بهینه ای از منابع انرژی نمی شود، اضافه کرد: در این راستا طرح جامع انرژی در وزارت نفت و سایر وزارتخانه ها در دستور کار قرار دارد. این طرح در فاز مطالعاتی است تا با انجام تحقیقاتی هر دستگاه پیشنهادات خود را در زمینه استفاده بهینه و ارتقای بهره وری در منابع انرژی را ارائه دهد.

مشاور ارشد رئیس سازمان ملی بهره وری، استفاده از انرژی های نوین چون باد و خورشید و پیل های سوختی را از جمله فناوری هایی ذکر کرد که در بحث ارتقای بهره وری انرژی مورد نظر این سازمان است و یادآور شد: ما در عصر دوم زندگی مخازن نفتی قرار داریم از این رو هم باید به استفاده بهینه از انرژی توجه شود و هم به صرفه جویی در آن که استفاده از فناوری های نوین می تواند ما را در این زمینه یاری کند.