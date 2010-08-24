خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: تا کنون منابع تاریخ فلسفه به چند نحو مختلف از جمله سیره‏نویسی، تحلیلی- غیرانتقادی، تحلیلی - انتقادی، گروه‏شناسی - جریان‏شناسی، اخلاقی -عرفانی و ترکیبی نگاشته شده‏اند.

کتاب حاضر که می‏توان آن را از جمله منابع تاریخ فلسفه در نظر گرفت در واقع ترجمه‏ای است از تتمه صوان‏الحکمه. اصل کتاب صوان‏الحکمه اثر ابوسلیمان منطقی سجستانی فیلسوف و مورخ شهیر فلسفه (307 – 391 ق) است که در دو بخش تاریخ پزشکان و تاریخ فلسفه تألیف شده است.

بخش تاریخ فلسفه صوان‏الحکمه به دو دوره ماقبل اسلام از طالس ملطی تا یحیی نحوی و نیز دوره اسلامی از حنین بن اسحاق تا ابونفیس از حکمای سده چهار اختصاص دارد. ابوسلیمان در این کتاب همانند آثار مشابه، نخست به اجمال درباره آموزه‏های فلسفی و شیوه‏های پزشکی یک شخصیت سخن می‏گوید و در ادامه به پندها و اندرزهای وی اشاره می‏کند.

ظهیرالدین بیهقی از مورخان و دین‏پژوهان بزرگ سده ششم هجری که در نجوم، ادبیات، کلام و فقه نیز پرآوازه بود رساله‏ای نگاشته است که تتمه صوان‏الحکمه خوانده می‏شود. این رساله در واقع رساله‏ای است در تتمیم صوان‏الحکمه در تاریخ حکما. وی در این کتاب کوشیده است همانند صوان‏الحکمه به شرح حال و اندرزهای حکمایی بپردازد که کمتر بدانها پرداخته شده است.

تتمه به نحو مفصلتری به شخصیتها و افراد پرداخته و از حکمایی سخن گفته که عمدتاً مربوط به ناحیه خراسان، ماوراءالنهر و پیرامون آنها هستند که در دیگر متون از آنها یاد نشده و یا کمتر به آنها پرداخته شده است.

در نهایت ناصرالدین منشی کرمانی‏زاده (یزدی)، متولد 663 قمری، برگردانی فارسی از تتمه صوان‏الحکمه را ارائه کرد که نثری متکلفانه و منشیانه همراه با تعابیر بسیار عربی نادر دارد و آن را دره‏الاخبار و لمعه‏الانوار نامید.

مترجم تتمه صوان‏الحکمه ترجمه‏ای آزاد از متن این کتاب ارائه و گاه مواردی را نیز حذف کرده است اما تکمله‏ای هم بر آن افزوده و در آن شرح حال چهار تن از اندیشمندان بنام، شهاب‏الدین سهروردی، امام فخر رازی، خواجه نصیرالدین طوسی و رشیدالدین فضل‏الله همدانی را آورده است.