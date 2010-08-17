جزئیات فعالیت و اسامی 12 جاسوس رژیم اسرائیل در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن سوریه، این در حالی است که در روزهای اخیر "فایز کرم" از افسران بازنشسته ارتش لبنان که از اعضای بلندپایه جریان ملی آزاد به رهبری "میشل عون" است نیز نام خود را به فهرست جاسوسان مهم رژیم صهیونیستی در لبنان پس از جنگ جولای 2006 اضافه کرد.

حال نگاهی به نام و جزئیات فعالیت این جاسوسان از سال 2006 تا کنون می پردازیم؛

سال 2006

"محمود رافع" پس از دستگیری به ترور دو شخصیت مهم حزب الله لبنان به نام های "علی دیب" و "علی صالح" متهم شد. همچنین یکی دیگر از اتهامات وی ترور "جهاد جبریل" (فرزند احمد جبریل) مسئول شاخه عملیات نظامی جبهه مردمی آزادی فلسطین بود.

سپتامبر 2008

"علی الجراح" و "یوسف الجراح" به اتهام کنترل تحرکات شخصیت ها در هنگام ورود و خروج از سوریه دستگیر شدند.

آوریل 2009

"ادیب العلم" سرتیپ بازنشسته دستگاه امنیتی به اتهام ارتباط 15 ساله با موساد بازداشت شد.

می 2009

"ناصر نادر" به اتهام ترور "غالب الغوالی" از رهبران حزب الله در سال 2004 دستگیر شد.

"زیاد الحمصی" سابقه فعالیت در گروههای مقاومت فلسطین و لبنان داشت. وی سپس به عنوان مقامی در جریان المستقبل انتخاب شد و پس از آن به اتهام همکاری با موساد بازداشت شد.

ژوئن 2009

"منصور دیاب" سرهنگ و رئیس مرکز آموزش نیروهای ویژه ارتش لبنان به جاسوسی برای دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی متهم شد.

مارس 2010

"غزوان شاهین" سرهنگ دوم ارتش لبنان به اتهام ارائه اطلاعات میدانی جنگ 33 روزه به اسرائیل بازداشت شد.

می 2009

"شربل قزی" به اتهام 14سال جاسوسی مخابراتی در شرکت تلفن همراه "آلفا" دستگیر شد. "طارق الربعه" نیز که در همین شرکت فعالیت می کرد پس از قزی دستگیر شد. تحلیلگران امنیتی شبکه تلفن همراه آلفا را با توجه به افشای کنترل رژیم اسرائیل بر آن خطرناک ترین شبکه مخابراتی در لبنان می دانند.

آگوست 2010

"میلاد عید" مقام مسئول در شبکه تلفن ثابت "اوجیرو" لبنان" به اتهام همکاری با رژیم صهیونیستی و ارائه اطلاعات مکالمات تلفنی و ماهواره ای به اسرائیل دستگیر شد. وی دیدارهایی هم با افسران اطلاعاتی صهیونیست در خارج از کشور داشته است.

"فایز کرم" سرتیپ بازنشسته و از اعضای مطرح جریان ملی آزاد به اتهام جاسوسی برای موساد بازداشت شد. تا کنون جزئیاتی از فعالیت های جاسوسی فایز کرم منتشر نشده است اما وی ارتباط نزدیکی با برخی مقامات ارشد لبنانی و حزب الله داشته است.