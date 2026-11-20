به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی، با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت خرید بازنشستگان از طریق ابزارهای اعتباری و تخفیفی، گفت: استفاده از ظرفیت بیش از ۳۰ هزار فروشگاه و مراکز عرضه کالا، از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، برای تأمین نیازهای روزمره و کالاهای ضروری بازنشستگان با شرایط اعتباری و قیمت‌های مناسب، در برنامه‌های صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا، طرح‌های خرید اعتباری و تخفیفی با اعتبار ۲۰ میلیون تومان و امکان بازپرداخت سه‌ ماهه بدون سود و کارمزد، از خدمات پیش‌بینی‌شده برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان است.