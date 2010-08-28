خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه:لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین (1951 – 1889) که در جوانی به مهندسی هانوردی علاقه پیدا کرده بود به عنوان دانشجوی این رشته به دانشگاه منچستر رفت. پس از آن اما ریاضیات طراحی، سپس خود ریاضیات و سرانجام پرسشهای فلسفی مربوط به مبانی ریاضیات، وی را شیفته خود ساخت.
در همین راستا بود که با کتاب "اصول ریاضیات" اثر برتراند راسل، فیلسوف بزرگ تحلیلی آشنا شد و با مطالعه آن، در جریان آخرین تحولات در منطق و فلسفه قرار گرفت، تحولاتی که راسل و فرگه بانی آن بودند. نتیجه این آشنایی ورود ویتگنشتاین به دانشگاه کمبریج به پیشنهاد فرگه و شاگردی راسل بود.
"رساله منطقی - فلسفی" تنها اثر فلسفیای است که ویتگنشتاین در دوران زندگی خود منتشر کرد. هنگامی که کتاب تمام شد، فکر میکرد تمام مسایل فلسفه را حل کرده است و در راستای همین اعتقاد، کار فلسفی را رها کرد و توجه خود را به چیزهای دیگری معطوف ساخت.
شغل معلمی در مدارس ابتدایی را تجربه کرد، در دیری بیرون از وین باغبانی کرد و حتی تصیمم گرفت راهب شود. وی سپس خانهای را برای یکی از خواهران خود طراحی کرد و سرانجام دعوت فیلسوفان دانشگاه وین را برای انجام مباحثاتی با آنها پذیرفت و در پی آن به آهستگی کار فلسفی را از سر گرفت.
در ادامه ویتگنشتاین دریافت که رسالهاش مسایل فلسفه را حل نکرده است و این امر انگیزه پیدایش مرحله دوم و متفاوتی در کار فلسفی وی شد که میتوان کتاب "پژوهشهای فلسفی" را شاخصترین اثر وی در این دوره دانست، هر چند این کتاب پس از مرگ وی منتشر شد.
لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوفی خلاق و نامتعارف بود که تأثیر او بر اندیشه قرن بیستم ورای حوزه فلسفه میرود. هدف گریلینگ در این کتاب آشنا ساختن افراد غیر متخصص با اندیشه ویتگنشتاین است و وی در آن، سرشت و تأثیر دیدگاههای ویتگنشتاین را شرح داده است. گریلینگ اندیشه متقدم و متأخر ویتگنشتاین و نسبت آنها را با هم توضیح داده و ارزیابی تازهای از تأثیر کنونی او بر اندیشه معاصر عرضه کرده است.
گریلینگ هدف خود از تألیف این کتاب را دو چیز عنوان کرده است: نخست روشن ساختن محور اصلی اندیشه ویتگنشتاین برای خواننده غیر متخصص و دوم شرح جایگاه اندیشه وی در فلسفه تحلیلی قرن بیستم. وی این دو هدف خود را در چهار فصل "زندگی و شخصیت ویتگنشتاین"، "فلسفه متقدم"، "فلسفه متأخر" و نیز "ویتگنشتاین و فلسفه جدید" پی گرفته است.
"ویتگنشتان" نوشته ای. سی. گریلینگ پیش از این به زبان انگلیسی و در چارچوب مجموعه Very short introductionانتشارات آکسفورد منتشر شده است.
نظر شما