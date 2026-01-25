حامد خواجوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و گلخانهای استان از روز گذشته شاهد افزایش یک میلیون مترمکعبی بوده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر هیچ قطعی گازی در استان وجود ندارد، زیرا شبکه یزد مستقیماً به شبکه اصلی متصل است.
خواجوی مراتب تشکر خود را از صنایع همراه اعلام کرد و خواستار همکاری تا پایان دوره اوج مصرف خانگی شد. همچنین به لزوم توجه به بخش تولید برق و نیاز به کمک در این حوزه اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان یزد با اشاره به لزوم تأمین گازرسانی مطلوب به استانهای شمالی و غربی کشور، از مردم استان یزد درخواست تا با مدیریت مصرف، استان یزد را در یاریرسانی به هماستانیهای سایر مناطق یاری دهند و جریان گاز در بخش خانگی در آن استانها فعال بماند.
وی خاطرنشان کرد: تأمین گاز تجاری و خانگی یزد از سه نقطه برداشت صورت میگیرد و مشکلی در تأمین وجود ندارد، اما جریان اصلی گاز، عبوری است و باید اهتمام ویژهای به استانهای مقصد دیگر داشت.
خواجوی توصیههایی برای کاهش مصرف به شرح زیر ارائه داد و گفت: مدارس و ادارات ملزم به رعایت دمای ابلاغی 20 درجه سانتیگراد شده و تأکید شده است از سیستمهای گرمایشی هوشمند در موتورخانهها استفاده شود تا بهصورت هوشمند خاموش و روشن شده و از هدررفت گاز جلوگیری شود.
وی گفت: سادهترین راهکارها برای همشهریان در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی شامل پوشش مناسب در منازل، استفاده از وسایل با راندمان بالا، خاموش کردن گرمایش اتاقهای بلااستفاده و مسدود کردن دریچههای کولرها است.
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