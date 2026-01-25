به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و نکوداشت روز جانباز، مراسم تجلیل از جانبازان و ایثارگران شاغل در وزارت امور خارجه روز یکشنبه با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، مهدی سبحانی معاون اداری و مالی، سعدالله مسعودیان مشاور وزیر در امور ایثارگران، و جمعی از مدیران و کارکنان برگزار شد.

وزیر امور خارجه در این نشست صمیمی با تبریک اعیاد شعبانیه و قدردانی از جانفشانی جانبازان و ایثارگران، آنان را سرمایه‌ها و الگوهای معنوی و اخلاقی کشور دانست و افزود: موفقیت جمهوری اسلامی در عبور از تهدیدها و توطئه‌های دشمنان مرهون ایثار و فداکاری شهدا، جانبازان و خانواده‌های محترم آنان است.

عراقچی با اشاره به اهمیت فرهنگ ایثار و جانبازی تأکید کرد: این ارزش‌ها راهنمای قابل اتکای دستگاه دیپلماسی در حفظ و پیشبرد منافع ملی کشور هستند.

در ادامه برخی از ایثارگران شاغل در وزارت امور خارجه به بیان دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرها و دغدغه‌های خود درباره سیاست خارجی و عملکرد وزارت امور خارجه پرداختند و تجربیات خود را در جهت تقویت دیپلماسی کشور با حاضرین به اشتراک گذاشتند.