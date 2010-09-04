برنامه های استاندار مازندران به کمیته ویژه دریای خزر ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبرطاهایی، استاندار مازندران طی نامه ای به متکی ، وزیرامورخارجه و آخوندزاده ، نماینده ویژه رئیس جمهور در دریای خزر، نقش این دریا به عنوان دریای صلح و دوستی بین کشورهای منطقه را در توسعه روابط فیمابین کشورهای ساحلی با داشتن بیش از ۶۰۰ کیلومتر ساحل در استانهای شمالی و وجود بنادر فعال در حاشیه آن از جمله امیرآباد، نوشهر، فریدونکنار و نکا در مازندران، بندر انزلی در گیلان و بنادر ترکمن و گز در گلستان را موثر و مهم دانست.

نماینده عالی دولت دراستان با اشاره به اینکه محصولات کشاورزی، باغی و صنایع تبدیلی تولیدی در استانهای شمالی جمهوری اسلامی با توجه به اینکه کریدوربین المللی شمال - جنوب (کریدور شماره ۹) از بندر امیرآباد و دریای خزر می گذرد بازار مناسبی در کشورهای آسیای میانه به ویژه استانهای آنها در حاشیه دریا دارد خواستاربرگزاری منسجم و منظم نشست های مسئولان استانهای فوق الذکر با هماهنگی مسئولان وزارتخانه ها و وزارت امور خارجه و تشکیل دبیرخانه برای پیگیری مصوبات شد تا بتواند نقش مؤثری در توسعه روابط داشته باشد.

در نامه طاهایی آمده است: با عنایت به برگزاری اجلاسهای سران و وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی و از طرفی نقش استانداران استان های حاشیه دریای خزر، این استانداری طی نامه ای به وزارت محترم کشور و امور خارجه پیشنهاد کرد اجلاس استانداران ساحلی هر شش ماه یکبار بعنوان زیرگروه اجلاس وزراء تشکیل شود و مازندران اعلام آمادگی نمود میزبان اولین اجلاس باشدکه خوشبختانه وزارت محترم امور خارجه ۸۵ با برگزاری آن موافقت کرد که امیدواریم این پیشنهاد اجرایی شود که در این راستا طی مذاکرات با استانداران استانهای آستراخان روسیه و منگیستائو قزاقستان آنها از برگزاری این اجلاس استقبال کردند.

وی به خطراتی که دریای مازندران را تهدید می کند اشاره کرد و ادامه داد: برای حفظ محیط زیست دریای خزر اجلاسهای متعددی با شرکت مسئولان محیط زیست کشورهای ساحلی تشکیل شده لکن آلودگی بیش از حد نفتی بویژه سواحل آذربایجان، قزاقستان و روسیه دریای خزر برای حیات آبزیان با خطراتی مواجه است. اگر برای جلوگیری از آلودگی های فوق چاره ای اندیشیده نشود امکان دارد دریا به مردابی تبدیل شود و بالطبع خسارات جبران ناپذیری برای همه کشورهای ساحلی بهمراه خواهد داشت.

لذا برای استفاده هرچه مطلوبتر از منابع دریای خزر بعنوان دریای صلح و دوستی موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

- صلح آمیز نگه داشتن دریای خزر و جلوگیری از دخالت قدرتهای خارجی بویژه ایالات متحده.

- تسریع در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با توافق پنج کشور ساحلی و خودداری از یکجانبه گرایی.

- رعایت دقیق مسائل زیست محیطی برای جلوگیری از نابودی تالابهای ساحلی، آبزیان و...

- بازدید مستمر و نوبه ای کارشناسان کشورهای ساحلی از سواحل کشورها در قالب گروه کاری مشترک.

- افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی کشورهای ساحلی بویژه استانهای ساحلی، ایجاد بنادر مجهز در سواحل علی الخصوص تقویت کریدور شمال - جنوب.

- رعایت سهمیه های تعیین شده برای برداشت خاویار از دریای خزر از سوی کشورهای ساحلی که متأسفانه طی سالهای اخیر علیرغم اقدامات ارزشمند صورت گرفته از سوی ج.ا.ا. برای تکثیر و رهاسازی ماهیان خاویاری کشورهای ساحلی سهمیه های مذکور را رعایت نکرده اند در نتیجه نسل این گونه ماهیان در خطر انقراض و نابودی است.

بالطبع هرچه مبادلات اقتصادی و تجاری و علمی کشورهای ساحلی افزایش یابد صلح آمیز نگه داشتن دریای خزر و جلوگیری از دخالت بیگانگان تقویت خواهد شد.

برگزاری مسابقات ورزشی مختلف تحت عنوان جام خزر نظیر دوچرخه سواری، کشتی و فوتبال بمنظور تقویت روابط چند جانبه با شرکت تیمهای ورزشی پنج کشور ساحلی.

اگر چه جمهوری اسلامی ایران برای حفظ محیط زیست دریای خزر و حفظ ذخائر ارزشمند آبزیان اقدامات مطلوبی نسبت به چهار کشور دیگر انجام داده است اما هنوز در استانهای شمالی رودخانه ها بعضاً آلوده کننده سواحل هستند که جا دارد در کارگروه مربوط با جدیت بیشتری دنبال شود و اعتبارات ویژه ای ازمحل اعتبارات ملی برای ساماندهی ساحل و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی اختصاص داده شود.

امید است در راستای تأکیدات مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران بویژه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد ، رژیم حقوقی دریای خزر با توافق پنج کشور ساحلی با اعمال نقش محوری روسیه و ایران تعیین شود و دریای خزر بعنوان دریای صلح و دوستی بین پنج کشور ساحلی همچنان باقی بماند.

طاهایی همچنین در این نامه خواستار برگزاری جلسه بعدی کمیته ویژه دریای خزر در مازندران شد.