به گزارش خبرگزاری مهر، عصر جمعه 26 شهریور بیش از 60 تابلو نقاشی "ارژنگ کامکار" در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران به نمایش گذاشته می‌شود.

عنوان این نمایشگاه "رنگ ترانه‌ها" است. آخرین نمایشگاه وی در سال 1376 در نگارخانه سیحون برپا شده بود و بعد از آن دیگر شاهد نمایشگاهی از وی نبودیم. کامکار البته طی این مدت از نقاشی فاصله نگرفت. وی در کنار پرداختن به موسیقی به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم‌،‌ نقاشی را با جدیت دنبال کرد. هرچند دیگر نمایشگاهی نداشت و ترجیح داد در خلوت خود دست به تجربیات گوناگون بزند.

وی متولد 1335 در سنندج است و از دوران کودکی علاقه به دو هنر نقاشی و نوازندگی تنبک پیدا کرد. خودش گفته است که اولین تصاویر ذهنی‌ از نقاشی را از کتابهای درسی دبستان گرفته است. وی در زمانی که گروه کامکارها به تدریج شکل گرفت به عنوان نوازنده تنبک،‌ ارکستر فرهنگ و هنر سنندج را همراهی کرد،‌ در سال 1355 عازم تهران شد و در کنار فراگیری موسیقی به تکمیل یادگیری تکنیک‌های تنبک نوازی پرداخت.

در سال 1357 درحالی که همه انتظار داشتند، موسیقی را آکادمیک دنبال کند،‌ ارژنگ کامکار در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل نقاشی پرداخت و در سال 1370 نخستین نمایشگاه خود را در نگارخانه سیحون برپا کرد که با استقبال چشمگیری از سوی مردم و هنرمندان مواجه شد.

ارژنگ کامکار بعد از 12 سال گزیده‌ای از 30 سال نقاشی خود را که سه دوره کارهای وی را به نمایش می گذارد، به روی دیوار نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران می فرستد. راهی که با آبرنگ آغاز شد، به سوی منظره پردازی ادامه یافت و این سال‌های اخیر به انتزاع رسیده است. کامکار در این نمایشگاه تعدادی از آثار جدیدش که ترکیب قطعاتی از پیش ساخته و مواد روی بوم و بهره‌مندی از تکنیک کلاژ است را به نمایش عموم می‌گذارد.

نمایشگاه "رنگ ترانه‌ها" تا جمعه دوم مهر در فرهنگسرای نیاوران دایر است و علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت 10 تا 19 و روزهای تعطیل 14 تا 19 از آن دیدن کنند.

نگاه گذر مترو شهید بهشتی

نمایشگاه آثار خوشنویسی با عنوان سماع قلم در نگاه گذر شماره (3) مترو شهید بهشتی برپا است. در این نمایشگاه 40 اثر نفیس خوشنویسی از امیر نجم و محمد شرف‌الاسلامی به نمایش گذاشته شده است.

آثار ارائه شده با موضوعات قرآنی، احادیث و اشعار قرآنی است و تکنیک آثار خوشنویسی شامل خط نستعلیق در قالب قطعه، سیاه مشق و چلیپا به تحریر آمده است. این نمایشگاه به همت خانه فرهنگ متروی شهید بهشتی و شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه تا 24 شهریورماه در معرض دید علاقمندان و هنرمندان است.

علاقمندان برای بازدید می‌توانند به آدرس ایستگاه مترو شهید بهشتی گذر ورودی از خیابان مفتح مراجعه و یا با شماره تلفن: 88546668 تماس بگیرند.