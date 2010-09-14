تمام شرکتهای صنعتی و معدنی ملزم به ترک تهران شدند

ایرج ندیمی در گفتگو با مهر با اشاره به الزام زیر مجموعه‌های وزارت صنایع و معادن به خروج از تهران گفت: تمامی شرکتها و سازمانهای غیر توسعه ای این وزارتخانه ملزم به خروج از تهران و انتقال به استانهای دیگر شدند.

معاون حقوقی و امور مجلس و استانهای وزارت صنایع تاکید کرد که حتی یک کارمند شرکت غیر توسعه ای نمی تواند در تهران بماند؛ مگر اینکه مجوزهای لازم برای حضورش در تهران کسب شود.

به گفته وی، تنها وزارت صنایع و معادن و دو سازمان توسعه ای اجازه حضور در تهران را دارند که در صورت حمایت دولت و ارایه تخفیفها برای خرید زمین آنها نیز آمادگی خروج از تهران را دارند.

ندیمی با اشاره به برخی استثناها در انتقال زیرمجموعه های وزارت صنایع، اظهار داشت: آن دسته از شرکتهای زیر مجموعه وزارت صنایع که در راستای اهداف اصل 44 قانون اساسی فعالیت می کنند از جمله ایدرو و ایمیدرو در تهران باقی می مانند که در صورت فراهم شدن شرایط انتقال به اطراف تهران، آنها نیز از تهران خارج می شوند.

به گفته این معاون حقوقی وزارت صنایع، تعداد محدودی از کارمندان شرکتهای زیر مجموعه برای انجام برخی کارها هنوز در تهران هستند که با دستور وزیر حقوق خود را دریافت می کنند که آنان نیز به استانهای مربوطه منتقل خواهند شد.