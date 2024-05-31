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۱۱ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۳۸

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه خبر داد؛

جریمه فرجام مکانیک متقلب در کرمانشاه

جریمه فرجام مکانیک متقلب در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از محکومیت مکانیک متقلب در شهرستان کرمانشاه خبر داد.

قهرمان شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده تخلف در تعمیر خودرو در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی کرمانشاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه مذکور با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف این مکانیکی را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: این شعبه علاوه بر پرداخت ۶۳ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت شاکی، متخلف را به مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش محکوم کرد.

شاهی در خصوص چگونگی تشکیل این پرونده، گفت: بازرسان اتاق اصناف با بررسی شکایت شخصی پیرامون تخلف در مکانیکی خودرو این پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی کرمانشاه ارسال کردند.

وی تصریح کرد: شهروندان می‌توانند شکایات و گزارش‌های خود را از طریق سامانه اینترنتی https://tazirat۱۳۵.ir تعزیرات حکومتی ثبت و ارسال کنند تا پس از بررسی، نتایج به اطلاع آنها برسد.

کد مطلب 6124209

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    نظرات

    • IR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      10 11
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      اسناندار پویا و همشهری دل سوز و یاران پای کارش توانا و عمر دراز برسند
    • سهراب ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      26 7
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      آفرین آفرین تمام مکانیک هارا تحت کنترل خود در آورید مردم بیچاره کردن
    • محسن IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      23 3
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      تعدادشان کم نیست
    • گودرزی US ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      24 1
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      مکانیک یعنی چه؟قطعه عوض کن پیچ را باز می کنند قطعه را عوض می کنند پیچ را می بندند.چقدر شد اوسا؟قابل نداره.قربانت.یک و پانصد.زیاد نیست اوسا؟.فرق تو را گذاشتم کسی دیگر بود سه تومان می گرفتم.سه میلیون تومان!!!!! قربان خودم که ماشین ندارن و با این بی وجدانها سر کاری ندارم.
      • احسان ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
        5 0
        اگه یاد بگیرین بعضی از کارهای خرده ریزه ماشینتون خودتون انجام بدید حال این جماعت متقلب رو میگیرین
    • IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      18 1
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      متاسفانه تنها کسانی که درآمد عالی دارند از این وضعیت تورم و...فقط مکانیک ها هستند و کسانیکه در کار خودرو هستند و هیج نظارتی بر آنها نبست مردم را به رلحتی سر کیسه میکنند چرا کسی و نهادی و اصنافی نظارت و قیمت گذاری نمیکنه رانندها باید شب تا صیح سگ دو بزنند و بعد پایان ماه به مکانیک و صافکار و ..بدن
    • کردستان ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      5 6
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      خیلی راحت یه صفر اضافه میکنیم خسارت6 میلیون میشه جریمه 60 میلیون ب همین راحتی کی ب کیه
    • محمد IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      5 1
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      درود برشما که پیگیری میکنید
    • حسن ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      2 12
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      شما هم اگه عرضه دارین برین تعمیر کار بشین مکانیکی یه کار سخت هم بدنی هم فکری با آسیب بالاست یه کم وجدان داشتن بد نیست بخدا
      • ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
        6 1
        بگیرید منصفانه بگیرید به خدا راننده اسنپ از صبح تا ظهر تا غروب خیلی کار کند 400تومان با سوخت با هزینه استهلاک تهش بمونه براش 250تومان
      • ناشناس IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
        6 0
        خیالت راحت ما هم عرضه داریم و خوب هم درآمد داریم ولی از راه درست شرف خود را به پول نمی فروشیم ولی شما چی وجدان می دانید یعنی چه؟ اصلا به وجدان فکر می کنید؟
    • الفا IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
      1 0
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      اکثر مکانیکها رعایت نمی‌کنند اصلا هیچ قانونی بر کار آنان نظارت نمیکنه حالا یه راننده اسنپ ۱۰۰۰تومان اضافه بگیره فورا جریمه می‌کنند کمی وجدان خوبه آدم داشته باشه

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