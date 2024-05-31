جریمه فرجام مکانیک متقلب در کرمانشاه

قهرمان شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده تخلف در تعمیر خودرو در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی کرمانشاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه مذکور با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف این مکانیکی را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: این شعبه علاوه بر پرداخت ۶۳ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت شاکی، متخلف را به مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش محکوم کرد.

شاهی در خصوص چگونگی تشکیل این پرونده، گفت: بازرسان اتاق اصناف با بررسی شکایت شخصی پیرامون تخلف در مکانیکی خودرو این پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی کرمانشاه ارسال کردند.

وی تصریح کرد: شهروندان می‌توانند شکایات و گزارش‌های خود را از طریق سامانه اینترنتی https://tazirat۱۳۵.ir تعزیرات حکومتی ثبت و ارسال کنند تا پس از بررسی، نتایج به اطلاع آنها برسد.