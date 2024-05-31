آتش سوزی هتل پوریا انزلی مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبقه سوم هتل پوریا در محدوده خمام -جفرود انزلی ساعت ۲۱ و ۴۰ دقیقه شامگاه جمعه دچار حریق شد که با گزارش آتش سوزی آتش نشانان ایستگاه انزلی بلافاصله با ۳ دستگاه خودرو اطفای حریق به محل آتش سوزی در روستای جفرود اعزام شدند.

ایستگاه‌های آتش نشانی مجتمع بندری انزلی، منطقه آزاد انزلی، کیاشهر، رشت و خمام نیز به علت گستردگی آتش حضور یافته و با تلاش‌های انجام شده این حریق مهار شد.

خوشبختانه این آتش سوزی خسارت جانی نداشته و با مهار به موقع آتش نشانان، آتش به سایر طبقات و یا به همسایگان و مغازه‌های اطراف سرایت نکرده و مسافرانی که در این هتل اقامت داشتند به نزدیک‌ترین هتل‌های اقامتی منتقل شدند.