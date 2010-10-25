تخصیص بودجه فرهنگی اهتمام دولت به مسائل فرهنگی را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیراله شمقدری در جلسه شورای اداری استان با بیان این مطلب اظهار داشت: تمامی مدیران در همه بخش ها وظیفه دارند در راستای ارتقای شاخص های فرهنگی برنامه ریزی کنند و این امر تنها بر عهده دستگاه های فرهنگی نیست.

وی افزود: بیشتر فعالیت ها در حوزه فرهنگی در سه محور تعیین شاخصه های فرهنگی، تعامل سازنده بین دانشگاه و حوزه به منظور عدم موازی کاری و کادرسازی و تربیت نیروی انسانی جهت واگذاری مدیریت در دهه چهارم انقلاب به جوانان صورت می گیرد.

شمقدری بیان کرد: اگر امروز از 90 درصد پروژه ها، اولویت ها و برنامه های ارائه شده در زمینه بودجه فرهنگی دفاع کنیم، این حاصل برگزاری 50 جلسه کارشناسی با خبرگان فرهنگی و نخبگان استان است.

حسین احمدی فرمانده سپاه امام رضا (ع) نیز در این جلسه اظهارداشت: سپاه، خدمتگزار توده مردم بوده و به جهت آماده و توانمندسازی توده جامعه برنامه ریزی شده است.

احمدی با اشاره به آغاز جنگ نرم دشمن خطاب به مسئولان دستگاه های اجرایی افزود: لازم است مسئولان جنگ نرم را که جنگی تمام عیار و به مراتب سخت تر از جنگ نظامی است، جدی بگیرند و برای مقابله با آن به صورت جدی برنامه ریزی کنند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) تصریح کرد: دانش آموزان و دانشجویان افسران جبهه جنگ نرم محسوب می شوند و مدیران به عنوان فرماندهان این حوزه، باید نسبت به ارتقای بصیرت و هوشیاری دانش آموزان و دانشجویان گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح صالحین که حول محور اشاعه تفکرات شهید مطهری برنامه ریزی شده، در 10 هزار پایگاه بسیج سراسر استان تشکیل و برگزاری یادواره شهدا در اکثر پایگاه های مقاومت بسیج اجرا می شود.

مسعود اصغریان مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی نیز در این جلسه به پیشینه پیدایش استاندارد در خراسان رضوی اشاره و اظهار داشت: همه ساله 22 مهرماه مطابق با 14 اکتبر، روز جهانی استاندارد است.

وی با اشاره به عمر 100 ساله استاندارد در جهان افزود: استاندارد در سال 1304 وارد ایران شد و در سال 1339 به صورت یک سازمان رسمی تاسیس و شروع به کار کرد.

در پایان این جلسه، عباس نیاوند به عنوان معاون امور برنامه ریزی استانداری معارفه و از فعالیت های محمد مهدی مروج الشریعه معاون سابق برنامه ریزی استانداری تقدیر شد.

همچنین حجت الاسلام علی نهاوندی به عنوان مدیر کل صداو سیمای خراسان رضوی، حسین جمشیدی به عنوان فرماندار شهرستان باخرز و احمد خدادادی به عنوان رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز خراسان رضوی معرفی شدند.