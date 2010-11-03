به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی مور هنگام دریافت جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری روی صحنه از برلوسکونی انتقاد کرد و رفتارهای او را احمقانه خواند.



جولین مور پس از نمایش فیلم جدیدش با عنوان "حال بچه‌ها خوب است" ساخته لیسا چولودنکو و دریافت جایزه در یک نشست خبری شرکت کرد و در پاسخ به پرسشی درباره رسوایی جدید برلوسکونی او را یک احمق متحجر خطاب کرد.



جولین مور از بازیگران تئاتر بود و فعالیت خود در سینما را تازه از اوایل دهه 1990 و در سن سی و چند سالگی آغاز کرده است. مور در این نشست خبری با اشاره به این که بازیگری در سینما را در فیلم‌های مستقل و هنری چون "برش‌های کوتاه" رابرت آلتمن و "وانیا در خیابان چهل و دوم" ساخته لوئی مال آغاز کرده افزود: از آن زمان تا کنون همواره کوشیده‌ام روی سینمای هنری و مستقل متمرکز باشم.



برندگان قبلی جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری جشنواره رم عبارتند از آل پاچینو ، شان کانری و سوفیا لورن. به این ترتیب جشنواره رم با اعتراضات متعددی نسبت به سیلویو برلوسکونی همراه شده است. این جشنواره هفته گذشته با تظاهرات سینماگران ایتالیایی نسبت به سیاست‌های دولت برلوسکونی در حوزه سینما افتتاح شد.