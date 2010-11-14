نخستین یادواره 30 تن از شهدای محلات شهر تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور احمدلو در خصوص هدف از برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور بزرگداشت مقام شهیدان و تکریم خانواده های معززشان بر آن شدیم تا در مناسبتهای مختلف و فرارسیدن سالروز عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس یاد و خاطره شهدای عملیات ها را زنده نگه داریم.

وی افزود: در این مراسم خانواده های شهدایی که عزیزانشان در این عملیات حضور داشته اند نیز با هماهنگی مسئولان امور ایثارگران مناطق حضور داشتند.

احمدلو خاطرنشان کرد: بنا به دستور و تاکید شهردار تهران قرار است یادواره شهدای شهر به صورت ناحیه محوری اجرا شود و تمام شهرداران نواحی 123 گانه شهر به عنوان مسئول ایثارگران شهرداری منصوب می شوند تا در یک برنامه محله محور، سالروز شهادت تمام شهیدان پایتخت رصد شده و برنامه ای برای گرامیداشت آنها تدارک دیده شود.

وی اظهار داشت: این طرح تا پایان سال ادامه دارد و در هر مناسبت با دعوت از خانواده شهدا در سالن دعای ندبه بهشت زهرا یاد و خاطره این عزیزان را گرامی خواهیم داشت.

مسئول ایثارگران شهرداری منطقه 20 با استقبال خانواده شهدای منطقه از این مراسم گفت: یکی از مهمترین اهداف شهرداری منطقه 20 تکریم خانواده شهدا است که تاکنون برنامه های بسیاری را برای این بزرگواران در نظر گرفته ایم .

زهرا بختیاری افزود: منطقه 20 با داشتن دو هزار و 700 شهید دفاع مقدس یکی از معدود مناطق شهر تهران است که این سند افتخار را داراست و برپایی یادواره شهدا ، بازدید هفتگی شهردار منطقه و شهرداران نواحی از خانواده شهدا جزو برنامه های مستمر شهرداری منطقه محسوب می شود.

در پایان مراسم خانواده شهدا به همراه مسئولان امور ایثارگران شهرداری به زیارت و غبارروبی مزار شهدا پرداخت

واگذاری اولین سرای محله شهر به مدیران محله منطقه 20



مدیریت سرای محله شهید غیوری به عنوان اولین مرکز فرهنگی در شهر تهران به مدیر محله واگذار شد.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه با اعلام این خبر گفت: در راستای تحقق شعار محله محوری و شهروند مداری ، طرح جامع مدیریت محلات از سوی اهالی درمحله های منطقه به اجرا در آمده است و به منظور ارتقای افزایش مشارکتهای اجتماعی ، مدیریت مراکز فرهنگی منطقه به دست مدیران محله سپرده می شود.

غفوری افزود: شهرداری ناحیه یک به عنوان ناحیه پایلوت، طرح مدیریت محله را اجرا کرده است و در ارزیابی مدیریت محلات توانست با رعایت دستور العمل ا و مستند سازی برنامه ها رتبه برتر را در میان مناطق 22 گانه شهر تهران کسب کند.

سرای محله شهید غیوری نخستین مرکز فرهنگی ای است که مدیریتش به مدیر محله واگذار می شود و از این پس مدیریت ، نگهداری و تامین هزینه های آن بر عهده مدیر و هیئت امنای محله است.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه در ادامه از واگذاری دومین سرای محله به مدیران محله خبر داد و خاطر نشان کرد: ناحیه یک با داشتن چهار محله به عنوان ناحیه پیشگام ، مجری طرح مدیریت محله بود که 4 محله غیوری ، ظهیر آباد، اقدسیه و چشمه علی توانستند با انتخاب مدیران محله ،آمادگی خود را برای تحویل مراکز فرهنگی و تشکیل کارگروه ها احراز کنند.

با تغییر رویکرد شهردای از سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی، تقویت نهادهای شورایاری و اجرای طرح ناحیه محوری توانسته است بستر مناسبی را برای اجرای سیاستهای مدیریت شهری را فراهم کند واکنون واگذاری مدیریت محله به دست اهالی گام دیگری در راستای تحقق این هدف است.

غفوری گفت: در هر محله هیئت امنای محله با13عضومتشکل از 7 شورایار، شهردار ناحیه به عنوان نماینده شهردار تهران، دونماینده کارگروه تخصصی، یک NGO مردمی، دونماینده نهادهای عمومی وخیریه هاتشکیل می شود ویک نفر از معتمدین محله به عنوان مدیر محله از سوی شهردار انتخاب می شود.

وی افزود: در این طرح شش کارگروه تخصصی سلامت، آموزش شهروندی، محیط زیست، ورزش، فرهنگی اجتماعی، خدمات اجتماعی رفاهی با حضور اهالی محله تشکیل می شود و به وظایفی که برای آنها تعریف شده می پردازند.

معاون اجتماعی افزود: پس از این مدیریت ونگهداری از سراهای محله و زمین های چمن مصنوعی به مدیران محله واگذار می شود و اعتبارات اجتماعی شهرداری نیز به حساب آنها واریز می شود تا مدیریت محله را به طور مستقل بر عهده بگیرند.



با اجرای این طرح تهران نیز به جمع کلانشهرهایی می پیوندد که مدیریت شهر را به شهروندان سپرده اند.