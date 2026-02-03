تصادف مرگبار در کمربندی آبدان

حسین ناظمیان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۸ و ۵۳ دقیقه سه شنبه با اعلام به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی مبنی بر تصادف وانت پراید و وانت اریسان در کمربندی آبدان بعد از پمپ گاز، بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ آبدان ، دوراهک و دیّر به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه ۳ نفر آقا ۲۱،۲۶و ۳۵ ساله از ناحیه سر ، دست، پا و کمر دچار مصدومیت شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر گفت: راننده ۲۱ ساله وانت پراید که براثر شدت تصادف در خودرو گیر کرده بود بعد از عملیات رهاسازی توسط نیروهای آتش‌نشانی توسط ناوگان اورژانس به مرکز خدمات جامع سلامت ابدان منتقل شد.

وی اضافه کرد: علی رغم انجام عملیات احیا و تلاش کادر پزشکی و پرستاری و فوریت‌های پزشکی متاسفانه مصدوم به علت شدت ضربات وارده به اندام‌های حیاتی بدن این عملیات موفقیت آمیز نبود و فوت کرد.

ناظمیان پور افزود: دو سرنشین وانت آریسان با سنین ۲۶ و ۳۵ ساله نیز از ناحیه سر، دست ، پا و کمر دچار آسیب‌ شدند که پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی توسط ناوگان اورژانس ۱۱۵ دیر و دوراهک به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل شدند.

وی تصریح کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.