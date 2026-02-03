مطیعی: هر قدم برای استواری انقلاب، گامی به سوی ظهور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی شامگاه سهشنبه در آستانه نیمه شعبان و سالروز میلاد با سعادت حضرت صاحب الزمان مهدی موعود(عج) که به عنوان روز سربازان گمنام امام زمان(عج) نامگذاری شده در دیدار با مدیرکل و کارکنان اطلاعات استان سمنان به میزبانی دفتر خود اظهار داشت: مقام معظم رهبری در بیان ارتباط انقلاب اسلامی ایران با ظهور حضرت بقیةالله الاعظم(عج) میفرمایند «با هر قدمی که برای استواری انقلاب اسلامی برمیدارید یک قدم به ظهور نزدیکتر میشوید».
مطیعی با اشاره به توطئههای شبانهروزی دشمنان علیه انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد: دشمن در هر دوره، میزان اثرگذاری اقدامات و طراحیهای خود را ارزیابی میکند تا بتواند به اهداف پلید خود دست پیدا کند.
وی با یادآوری تمجید مقام معظم رهبری از وزارت اطلاعات در بیانات ۱۲ اسفندماه ۱۳۸۹ اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند «با توجه به ویژگیهای ممتاز این مجموعه، وزارت اطلاعات باید همواره در حد اعلای پایبندی به اصول و مبانی انقلاب و رعایت حدود شرعی و قانونی باشد» که این امر بیانگر جایگاه ویژه وزارت اطلاعات در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
نماینده رهبر معظم انقلاب در استان سمنان پایبندی به اصول و مبانی انقلاب را یکی از برجستهترین ویژگیهای کارکنان وزارت اطلاعات دانست و با اشاره به دستاوردهای متعدد وزارت اطلاعات در طول انقلاب اسلامی گفت: دستاوردهای بزرگ وزارت اطلاعات که محصول تلاش شبانهروزی، مطالعه و مجاهدت فراوان است دارای اهمیت است و باید با اقدامات تخصصی افزایش یابد.
مطیعی توجه به معنویت و تقویت مبانی اعتقادی و اخلاقی را مایه موفقیت هر مجموعهای دانست و گفت: مقام معظم رهبری بر توجه ویژه به انس با قرآن، نماز، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه و اخلاق متکی بر مبانی الهی تأکید دارند که این موارد، همان زمینههای اصلی رشد و تعالی رزمندگان و شهدای هشتسال دفاع مقدس بوده است.
امام جمعه سمنان با تأکید بر اینکه توجه به معنویت و اخلاق اسلامی، وجه تمایز دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران با دستگاههای اطلاعاتی سایر کشورها است، تصریح کرد: اخلاق و معنویت یکی از ارکان هفتگانه و مهم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با اشاره به فداکاری رزمندگان اسلام در ادوار مختلف انقلاب اسلامی نظیر هشتسال دفاع مقدس، دفاع از حرم اهل بیت و دفاع از امنیت ملی گفت: شهدای عظیمالشأن انقلاب اسلامی علاوه بر توان رزمی و نظامی از اعتقاد و باور قوی نیز بهرهمند بودند و همین عامل نیز باعث شد در تلاطمات مختلف، استوار و ثابت قدم بمانند. مطیعی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی اخیر افزود: جهاد تببین هرچند از دو کلمه تشکیل شده است، لکن امری خطیر، دقیق و نیازمند مهارتهای گوناگون از جمله ارتباط موثر با اقشار مختلف بویژه جوانان است.
امام جمعه سمنان مرور تاریخ انقلاب اسلامی و نیز خاطرات اطرافیان پهلوی از جنایات آنان را ضروری دانست و گفت: اثرگذاری در عرصه جهاد تبیین، نیازمند برنامهریزی دقیق و تربیت نیروی انسانی ماهر و مسلط است و البته باید با شناخت کامل از اقشار مختلف جامعه همراه باشد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با اشاره به برکات اجرای طرح امین در مدارس گفت: مبانی اعتقادی دانشآموزان مدارسی که طرح امین در آنها اجرا شده، به مراتب مستحکمتر از دیگر نقاط است.
مطیعی با تاکید بر اینکه جدا کردن مردم از نظام یکی از راهبردهای اصلی دشمنان انقلاب اسلامی است، افزود: یکی از بهترین برنامههایی که در این زمینه میتوان دنبال کرد، انجام اقداماتی است که در برابر طراحیهای دشمن قرار داشته باشد.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران محصول خون مطهر هزاران شهید والامقام است، اظهار کرد: تلاش برای استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران تکلیفی شرعی و قانونی بویژه برای کارگزاران، مسئولان و مدیران نظام است.
نماینده رهبر معظم انقلاب در استان سمنان با بیان اینکه جهاد تربیتی نیز یکی از مصادیق مهم جهاد محسوب میشود، خاطرنشان کرد: لازم است سبک زندگی اسلامی، ایرانی نه فقط در گفتار، بلکه در مقام عمل نیز در میان خانوادهها دنبال شود.
نظر شما