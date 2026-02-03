لیبرمن: نتانیاهو سگ مطیع و ابزار دست ترامپ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «آویگدور لیبرمن»، رئیس حزب موسوم به «اسرائیل بیتنا»، در سخنرانی خود در دانشگاه «رایخمان» با انتقاد شدید از عملکرد کابینه بنیامین نتانیاهو، وضعیت سیاسی و بینالمللی رژیم اسرائیل را «در آستانه یک فاجعه بزرگ» توصیف کرد.
لیبرمن با اشاره به آنچه «سقوط بیسابقه جایگاه جهانی اسرائیل» خواند، گفت: «نظام دفاعی و سیاسی اسرائیل، ما را به سمت یک فاجعه میبرد. امروز وضعیت بینالمللی ما بهحدی تنزل کرده که برای اولینبار از سال ۱۹۶۷، از فلسطینیها هم بیشتر به حاشیه رانده شدهایم.»
وی با حمله تند به نتانیاهو گفت که او اسرائیل را به «ابزار مطیع» در دست رئیسجمهور آمریکا تبدیل کرده است.
لیبرمن در ادامه نتانیاهو را «سگ مطیع» توصیف کرد و گفت: «هیچگاه تا این اندازه در جهان و حتی در واشنگتن منزوی نبودهایم. استقلال سیاسی خود را از دست دادهایم و نتانیاهو عملاً به گروگان سیاست آمریکا تبدیل شده است.»
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