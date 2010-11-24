210 مصوبه دولت برای زنجان/ مجموعه اخبار مهر از سفر هفتاد و نهم دولت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا رحیمی شامگاه سه شنبه در پایان جلسه هیئت دولت در زنجان در گفتگو با خبرنگاران با قدردانی ازاستقبال پرشور و حماسی مردم استان از رئیس جمهور افزود: امروز همه مردم استان به استقبال رئیس جمهور منتخب خود آمدند و این میزان ابراز علاقه و احساسات مردم تکلیف دولتمردان را سنگین تر می کند.

وی تاکید کرد: تحقق این مصوبات تحول بزرگی را در استان زنجان طی سالهای آینده رقم خواهد زد.

رحیمی در ادامه به تشریح مهمترین مصوبات جلسه استانی هیئت دولت در زنجان پرداخت و افزود: اختصاص هزار و 250 میلیارد ریال طی پنج سال به صورت هزینه ای و عمرانی علاوه بر بودجه های فرهنگی مصوب سالیانه دستگاه ها برای اجرای پروژه ها و امور فرهنگی استان زنجان به شرح ذیل در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار می گیرد تا حسب مورد با رعایت عدالت، ظرفیتها و نیازها پس از تایید کمیسیون فرهنگی هیئت دولت هزینه شود.

1- ارتقاء فرهنگ عمومی و توسعه کمی و کیفی فعالیتها و فضاهای فرهنگی با تأکید بر معارف، معیارها و ارزشهای والای اسلامی.

2- توسعه و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و دینی وتوسعه فضاها و اماکن دینی و مذهبی و تقویت فعالیتهای فرهنگی بانوان.

3- ترویج فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت و توسعه و تقویت فعالیتها و زیرساختهای فرهنگی ایثارگران و ساماندهی مواریث فرهنگی.

4- تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از ورزش حرفه ای همگانی و افزایش نشاط و شادمانی جوانان و نوجوانان.

5- توسعه و تقویت برنامه های دینی، قرآنی، نهج البلاغه وسیره اهل بیت علیهم السلام و توسعه و تجهیز مراکز قرآنی و مدارس علوم دینی.

- اختصاص مبلغ 80 میلیارد ریال برای مرمت و ساماندهی آثار شاخص تاریخی و فرهنگی استان با اولویت بناهای مذهبی، راسته بازارهای تاریخی و بافت تاریخی خیابان امام خمینی (ره) و آزادسازی حریم آثار تاریخی طی سالهای 1390 تا 1392.

- اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال جهت تأمین بخشی از زیرساختهای مناطق نمونه گردشگری که دارای سرمایه گذار و طرح جامع مصوب باشند طی سالهای 1390 تا 1392.

- اختصاص مبلغ 42 میلیارد ریال برای تکمیل ساماندهی گلزار شهدای استان طی سالهای 1390 تا 1392.

- اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال جهت ساماندهی و تجهیز سد گلابر جهت ورزشهای آبی.

- اختصاص اعتبار جهت احداث و تجهیز دفاتر خبری شهرستانها طی سالهای 1390 و 1391.

- اختصاص مبلغ 14 میلیارد ریال جهت کمک به تأمین و احداث مسکن 280 نفر از (ایثارگران) استان (به ازای هر نفر 5 میلیون تومان) طی سالهای 1390 و 1391.

- اختصاص مبلغ 11.5 میلیارد ریال جهت کمک به انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری و فعالیت‌های قرآنی طی سالهای 1389 و 1390.

- اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال جهت تأمین زیرساختهای لازم برای راه اندازی و تجهیز بازارچه ها و شهرک تخصصی صنایع دستی طی سالهای 1390 و 1391.

- اختصاص مبلغ 11 میلیارد ریال جهت کمک به تکمیل و تجهیز (مراکز) مجتمع فرهنگی و هنری استان طی سالهای 1389 و 1390.

- اختصاص اعتبار لازم جهت تجهیز و تکمیل موزه های فعال استان و ایجاد موزه بزرگ زنجان در بنای تاریخی مدرسه شریعتی طی سالهای 1390 و 1391.

- تأمین بخشی از یارانه تسهیلات تا سقف حداکثر 4 درصد برای مبلغ 500 میلیارد ریال تسهیلات از منابع بانکی برای ارایه به سرمایه گذاران تأسیسات گردشگری و صنایع دستی استان.

-انجام مطالعه منطقه زرین غار به عنوان منطقه نمونه گردشگری با تأمین اعتبار از سوی سازمان.

-تجهیز 10 خانه فرهنگ دیجیتال استان و احداث فرهنگسرای بانوان طی سالهای 1390 و 1391.

- اختصاص تسهیلات بانکی به مبلغ 500 میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای گردشگری و صنایع دستی طی سالهای 1389 و 1390.

-اختصاص مبلغ 685 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای متقاضیان و ایثارگران و اجرای طرحهای خوداشتغالی ، مشاغل خانگی و اشتغال فارغ التحصیلان طی سالهای 1389 و 1390.

-اختصاص مبلغ 365 میلیون یورو تسهیلات ارزی برای اجرای طرحهای صنعتی و معدنی استان طی سالهای 1389 و 1390.

- اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال به صورت وجوه اداره شده از محل اعتبارات بند 2 ماده 29 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور اعطای تسهیلات به شرکتهای تعاونی فراگیر ملی طی سالهای 1389 و 1390.

- اختصاص مبلغ 119 میلیارد ریال جهت کمک به طرح های بهزیستی و کمیته امداد شامل ساخت مجتمع فرهنگی، راه اندازی واحدهای حمایتی و کانون های فرهنگی.

-صدور مجوز استخدام در مشاغل تخصصی مورد نیاز برخی ادارات استان.

-اختصاص باقی مانده تسهیلات مصوب بنگاههای اقتصادی و زودبازده طی سالهای 1384 تا 1388 جهت اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام و تأمین سرمایه در گردش طرحهای مصوب کارگروه اشتغال استان در سال 1389.

-اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش جهت تقویت تعاونیهای استان در سال 1389.

- اختصاص مبلغ 53 میلیارد ریال برای تهیه 3000 جهیزیه و لوازم منزل و تعمیر 1500 واحد مسکونی برای مددجویان و معلولان.

-اختصاص 200 میلیارد ریال جهت چهار بانده کردن جاده ترانزیت محور سه راهی سلطانیه- ابهر(به طول 13کیلومتر) طی سالهای 1389 و 1390

- اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال جهت کمک به طرحهای عمرانی و خدماتی شهری، کمک به دهیاریها، فضای سبز و حمل و نقل عمومی و احیاء بافت های فرسوده استان

-تکمیل مطالعه و احداث باند دوم جاده ترانزیت زنجان- سرچم .

- توسعه و تجهیز فرودگاه زنجان.

-بهسازی و آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار استان تا پایان سال 1392 به نحوی که به میانگین کشوری برسد.

-اختصاص 100 دستگاه اتوبوس و مینی بوس جهت کمک به توسعه سیستم حمل و نقل عمومی شهری استان در سال 1389.

مطالعه اجرای منوریل شهری زنجان طی سالهای 1389 و 1390.

-تأمین اعتبار لازم جهت تکمیل مطالعات امکان سنجی احداث شهر جدید (مناطق پایلوت) با رویکرد معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی.

- اختصاص مبلغ 33.5 میلیارد ریال جهت اجرای طرح‌های مخابراتی شامل افزایش پهنای باند، فیبر نوری و ایجاد شبکه دیتای ملی طی سالهای 1389 و 1390.

- واگذاری 37 هزار تلفن همراه و 6500 تلفن ثابت با ایجاد امکانات مربوط طی سالهای 1389 و 1390.

- تامین مبلغ 250 میلیون یورو تسهیلات ازمحل صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه دو زنجان.

-اختصاص مبلغ 150 میلیارد ریال جهت تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی استان طی سالهای 1390 و 1391.

-اختصاص مبلغ 150 میلیارد ریال به منظور اجرای عملیات آبخیزداری استان طی سالهای 1390 تا 1392.

- اختصاص مبلغ 110 میلیارد ریال جهت احداث خطوط برق رسانی طی سالهای 1390 و 1391.

-تامین 50 درصد هزینه اجرای ابیاری تحت فشار بصورت بلاعوض از سوی دولت و مابقی توسط متقاضی(کشاورزان)

-گازرسانی به 246 روستا واقع در محدوده قانونی طی سالهای 1390 تا 1392.

-شروع گازرسانی به شهرکهای اقماری در سطح استان طی سالهای 1390 و 1391.

- صدور مجوز شورای اقتصاد برای سرمایه گذاری 2500 میلیون دلاری در طرحهای سد و شبکه های آبیاری و زهکشی آب منطقه ای زنجان.

-تامین اعتبار برای اجرای سدهای مطالعه شده ودارای تخصیص آب استان طی برنامه پنجم توسعه.

-تأمین و انتقال آب به منظور توسعه باغات در سطح 2000 هکتار از اراضی شیبدار استان طی سالهای 1390 تا 1392.

-اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال برای کمک به صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.

-اختصاص مبلغ 350 میلیارد ریال جهت احداث و تجهیز مقّر گروه های امداد و نجات بسیج در سطح استان

-اختصاص مبلغ 454 میلیارد ریال جهت فعالیت های فرهنگی، احداث کانونهای فرهنگی، ورزشی جوانان بسیج و مجتمع های فرهنگی در شهرهای و مراکز بخشها.

-اختصاص مبلغ 145 میلیارد ریال جهت احداث، تکمیل و تجهیز پروژه های دانشگاهی طی سالهای 1390 و 1391.

-اختصاص مبلغ 120 میلیارد ریال جهت احداث مجتمع های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهرها و مراکز بخشها به تعداد 91 باب.

-اختصاص مبلغ 97 میلیارد ریال جهت توسعه امور قضایی و طرح های دادگستری و شوراهای حل اختلاف.

-احداث، تکمیل و تجهیز 240 باب کتابخانه، نمازخانه، 57 باب سالن ورزشی و استخر طی سالهای 1390 و 1391.

-احداث یا استاندارد سازی سیستم گرمایشی و سرمایشی در 1000 باب از مدارس سطح استان.

-اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال جهت کمک به تکمیل مدارس خیرساز استان طی سالهای 1389 تا 1391.

-احداث 47 خانه بهداشت روستایی و احداث 13 باب مرکز بهداشت روستایی و 8 باب مرکز بهداشتی درمانی شهری طی سالهای 1390 و 1391.

-اختصاص مبلغ 23 میلیارد ریال جهت تکمیل مجتمع فرهنگی، آموزشی، هنری و ورزشی ولایت زنجان.

- اختصاص مبلغ 46 میلیارد ریال جهت خرید تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی و تکمیل اردوگاه کاردرمانی.

- اجرای فاز 2 بیمارستان آیت الله موسوی به ظرفیت 220 تخت و تکمیل بیمارستان ایجرود.