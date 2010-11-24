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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

در هفتاد و نهمین سفر/

210 مصوبه دولت برای زنجان/ مجموعه اخبار مهر از سفر هفتاد و نهم دولت

210 مصوبه دولت برای زنجان/ مجموعه اخبار مهر از سفر هفتاد و نهم دولت

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور گفت: 210 بند مصوبه در جلسه استانی هیئت دولت در دور سوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به زنجان مصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا رحیمی شامگاه سه شنبه در پایان جلسه هیئت دولت در زنجان در گفتگو با خبرنگاران با قدردانی ازاستقبال پرشور و حماسی مردم استان از رئیس جمهور افزود: امروز همه مردم استان به استقبال رئیس جمهور منتخب خود آمدند و این میزان ابراز علاقه و احساسات مردم تکلیف دولتمردان را سنگین تر می کند.

وی تاکید کرد: تحقق این مصوبات تحول بزرگی را در استان زنجان طی سالهای آینده رقم خواهد زد.

رحیمی در ادامه به تشریح مهمترین مصوبات جلسه استانی هیئت دولت در زنجان پرداخت و افزود: اختصاص هزار و 250 میلیارد ریال طی پنج سال به صورت هزینه ای و عمرانی علاوه بر بودجه های فرهنگی مصوب سالیانه دستگاه ها برای اجرای پروژه ها و امور فرهنگی استان زنجان به شرح ذیل در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار می گیرد تا حسب مورد با رعایت عدالت، ظرفیتها و نیازها پس از تایید کمیسیون فرهنگی هیئت دولت هزینه شود.

1- ارتقاء فرهنگ عمومی و توسعه کمی و کیفی فعالیتها و فضاهای فرهنگی با تأکید بر معارف، معیارها و ارزشهای والای اسلامی.

2- توسعه و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و دینی وتوسعه فضاها و اماکن دینی و مذهبی و تقویت فعالیتهای فرهنگی بانوان.

3-  ترویج فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت و توسعه و تقویت فعالیتها و زیرساختهای فرهنگی ایثارگران و ساماندهی مواریث فرهنگی.

4- تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از ورزش حرفه ای همگانی و افزایش نشاط و شادمانی جوانان و نوجوانان.

5- توسعه و تقویت برنامه های دینی، قرآنی، نهج البلاغه وسیره اهل بیت علیهم السلام و توسعه و تجهیز مراکز قرآنی و مدارس علوم دینی.

- اختصاص مبلغ 80 میلیارد ریال برای مرمت و ساماندهی آثار شاخص تاریخی و فرهنگی استان با اولویت بناهای مذهبی، راسته بازارهای تاریخی و بافت تاریخی خیابان امام خمینی (ره) و آزادسازی حریم آثار تاریخی طی سالهای 1390 تا 1392.

- اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال جهت تأمین بخشی از زیرساختهای مناطق نمونه گردشگری که دارای سرمایه گذار و طرح جامع مصوب باشند طی سالهای 1390 تا 1392.

- اختصاص مبلغ 42 میلیارد ریال برای تکمیل ساماندهی گلزار شهدای استان طی سالهای 1390 تا 1392.

- اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال جهت ساماندهی و تجهیز سد گلابر جهت ورزشهای آبی.

- اختصاص اعتبار جهت احداث و تجهیز دفاتر خبری شهرستانها طی سالهای 1390 و 1391.

- اختصاص مبلغ 14 میلیارد ریال جهت کمک به تأمین و احداث مسکن 280 نفر از (ایثارگران) استان (به ازای هر نفر 5 میلیون تومان) طی سالهای 1390 و 1391.

- اختصاص مبلغ 11.5 میلیارد ریال جهت کمک به انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری و فعالیت‌های قرآنی طی سالهای 1389 و 1390.

- اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال جهت تأمین زیرساختهای لازم برای راه اندازی و تجهیز بازارچه ها و شهرک تخصصی صنایع دستی طی سالهای 1390 و 1391.

- اختصاص مبلغ 11 میلیارد ریال جهت کمک به تکمیل و تجهیز (مراکز) مجتمع فرهنگی و هنری استان طی سالهای 1389 و 1390.

- اختصاص اعتبار لازم جهت تجهیز و تکمیل موزه های فعال استان و ایجاد موزه بزرگ زنجان در بنای تاریخی مدرسه شریعتی طی سالهای 1390 و 1391.

- تأمین بخشی از یارانه تسهیلات تا سقف حداکثر 4 درصد برای مبلغ 500 میلیارد ریال تسهیلات از منابع بانکی برای ارایه به سرمایه گذاران تأسیسات گردشگری و صنایع دستی استان.

-انجام مطالعه منطقه زرین غار به عنوان منطقه نمونه گردشگری با تأمین اعتبار از سوی سازمان.

-تجهیز 10 خانه فرهنگ دیجیتال استان و احداث فرهنگسرای بانوان طی سالهای 1390 و 1391.

- اختصاص تسهیلات بانکی به مبلغ 500 میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای گردشگری و صنایع دستی طی سالهای 1389 و 1390.

-اختصاص مبلغ 685 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای متقاضیان و ایثارگران و اجرای طرحهای خوداشتغالی ، مشاغل خانگی و اشتغال فارغ التحصیلان طی سالهای 1389 و 1390.

-اختصاص مبلغ 365 میلیون یورو تسهیلات ارزی برای اجرای طرحهای صنعتی و معدنی استان طی سالهای 1389 و 1390.

- اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال به صورت وجوه اداره شده از محل اعتبارات بند 2 ماده 29 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور اعطای تسهیلات به شرکتهای تعاونی فراگیر ملی طی سالهای 1389 و 1390.

- اختصاص مبلغ 119 میلیارد ریال جهت کمک به طرح های بهزیستی و کمیته امداد شامل ساخت مجتمع فرهنگی، راه اندازی واحدهای حمایتی و کانون های فرهنگی.

-صدور مجوز استخدام در مشاغل تخصصی مورد نیاز برخی ادارات استان.

-اختصاص باقی مانده تسهیلات مصوب بنگاههای اقتصادی و زودبازده طی سالهای 1384 تا 1388 جهت اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام و تأمین سرمایه در گردش طرحهای مصوب کارگروه اشتغال استان در سال 1389.

-اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش جهت تقویت تعاونیهای استان در سال 1389.

- اختصاص مبلغ 53 میلیارد ریال برای تهیه 3000 جهیزیه و لوازم منزل و تعمیر 1500 واحد مسکونی برای مددجویان و معلولان.

-اختصاص 200 میلیارد ریال جهت چهار بانده کردن جاده ترانزیت محور سه راهی سلطانیه- ابهر(به طول 13کیلومتر) طی سالهای 1389 و 1390

- اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال جهت کمک به طرحهای عمرانی و خدماتی شهری، کمک به دهیاریها، فضای سبز و حمل و نقل عمومی و احیاء بافت های فرسوده استان

-تکمیل مطالعه و احداث باند دوم جاده ترانزیت زنجان- سرچم .

- توسعه و تجهیز فرودگاه زنجان.

-بهسازی و آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار استان تا پایان سال 1392 به نحوی که به میانگین کشوری برسد.

-اختصاص 100 دستگاه اتوبوس و مینی بوس جهت کمک به توسعه سیستم حمل و نقل عمومی شهری استان در سال 1389.
مطالعه اجرای منوریل شهری زنجان طی سالهای 1389 و 1390.

-تأمین اعتبار لازم جهت تکمیل مطالعات امکان سنجی احداث شهر جدید (مناطق پایلوت) با رویکرد معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی.

- اختصاص مبلغ 33.5 میلیارد ریال جهت اجرای طرح‌های مخابراتی شامل افزایش پهنای باند، فیبر نوری و ایجاد شبکه دیتای ملی طی سالهای 1389 و 1390.

- واگذاری 37 هزار تلفن همراه و 6500 تلفن ثابت با ایجاد امکانات مربوط طی سالهای 1389 و 1390.

- تامین مبلغ 250 میلیون یورو تسهیلات ازمحل صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه دو زنجان.

-اختصاص مبلغ 150 میلیارد ریال جهت تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی استان طی سالهای 1390 و 1391.

-اختصاص مبلغ 150 میلیارد ریال به منظور اجرای عملیات آبخیزداری استان طی سالهای 1390 تا 1392.

- اختصاص مبلغ 110 میلیارد ریال جهت احداث خطوط برق رسانی طی سالهای 1390 و 1391.

-تامین 50 درصد هزینه اجرای ابیاری تحت فشار بصورت بلاعوض از سوی دولت و مابقی توسط متقاضی(کشاورزان)

-گازرسانی به 246 روستا واقع در محدوده قانونی طی سالهای 1390 تا 1392.

-شروع گازرسانی به شهرکهای اقماری در سطح استان طی سالهای 1390 و 1391.

- صدور مجوز شورای اقتصاد برای سرمایه گذاری 2500 میلیون دلاری در طرحهای سد و شبکه های آبیاری و زهکشی آب منطقه ای زنجان.

-تامین اعتبار برای اجرای سدهای مطالعه شده ودارای تخصیص آب استان طی برنامه پنجم توسعه.

-تأمین و انتقال آب به منظور توسعه باغات در سطح 2000 هکتار از اراضی شیبدار استان طی سالهای 1390 تا 1392.

-اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال برای کمک به صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.

-اختصاص مبلغ 350 میلیارد ریال جهت احداث و تجهیز مقّر گروه های امداد و نجات بسیج در سطح استان

-اختصاص مبلغ 454 میلیارد ریال جهت فعالیت های فرهنگی، احداث کانونهای فرهنگی، ورزشی جوانان بسیج و مجتمع های فرهنگی در شهرهای و مراکز بخشها.

-اختصاص مبلغ 145 میلیارد ریال جهت احداث، تکمیل و تجهیز پروژه های دانشگاهی طی سالهای 1390 و 1391.

-اختصاص مبلغ 120 میلیارد ریال جهت احداث مجتمع های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهرها و مراکز بخشها به تعداد 91 باب.

-اختصاص مبلغ 97 میلیارد ریال جهت توسعه امور قضایی و طرح های دادگستری و شوراهای حل اختلاف.

-احداث، تکمیل و تجهیز 240 باب کتابخانه، نمازخانه، 57 باب سالن ورزشی و استخر طی سالهای 1390 و 1391.

-احداث یا استاندارد سازی سیستم گرمایشی و سرمایشی در 1000 باب از مدارس سطح استان.

-اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال جهت کمک به تکمیل مدارس خیرساز استان طی سالهای 1389 تا 1391.

-احداث 47 خانه بهداشت روستایی و احداث 13 باب مرکز بهداشت روستایی و 8 باب مرکز بهداشتی درمانی شهری طی سالهای 1390 و 1391.

-اختصاص مبلغ 23 میلیارد ریال جهت تکمیل مجتمع فرهنگی، آموزشی، هنری و ورزشی ولایت زنجان.

- اختصاص مبلغ 46 میلیارد ریال جهت خرید تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی و تکمیل اردوگاه کاردرمانی.

- اجرای فاز 2 بیمارستان آیت الله موسوی به ظرفیت 220 تخت و تکمیل بیمارستان ایجرود.

کد مطلب 1197587

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