به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، در آستانه سفر استانی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به استان زنجان که در هفته‌های آتی صورت خواهد گرفت، جلسه هماهنگی و توافق دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار این استان عصر امروز (سه‌شنبه) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.

محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر ضرورت تکمیل و تجهیز طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی در استان‌ها، گفت: دولت با کمک خیرین و بخش خصوصی به دنبال آن است تا ضمن تکمیل و تجهیز طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، توافقات و طرح‌های جدید را به منظور اشتغالزایی و توسعه و آبادانی استان‌های کشور با تمام توان پیگیری کند.

همچنین معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید در اجرای طرح‌های عمرانی و معدنی ملاحظات محیط زیستی در اولویت باشد.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان‌ و آموزش‌پزشکی، فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان صنعت، معدن و تجارت، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، استاندار زنجان و معاونین وزرا و نمایندگان دستگاه‌های مختلف حضور داشتند، تصمیمات و ترتیبات لازم در خصوص توافقات میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با استانداری زنجان به منظور اجرای طرح‌های اولویت‌دار در راستای تسریع در رفع مشکلات، اشتغالزایی و ازدواج جوانان در این استان اتخاذ شد.

همچنین اجرای طرح‌های مرتبط با آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت، ایجاد پایگاه‌های سلامت، ساخت خوابگاه‌های دانشجویی، تجهیز دانشگاه‌ها، اکتشافات معدنی، توسعه شهرک‌های صنعتی، تکمیل طرح‌های فاضلاب شهری، ساخت و تکمیل سالن‌های نمایش، سینماها و مجتمع‌های فرهنگی، اشتغالزایی زنان روستایی و سرپرست خانوار، ارائه تسهیلات ازدواج به جوانان، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها و آزادراه‌های استان، ساماندهی گلزار شهدای استان، پروژه‌های آبرسانی و ساخت و تکمیل مجتمع و سالن‌های ورزشی بحث، بررسی و تصویب شد.