حریفان ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام خلیج فارس صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های امارات و عراق که در گروه D مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا با تیم کشورمان همگروه هستند، در مسابقات فوتبال جام خلیج فارس عناوین برتر گروه B را از آن خود کردند و به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها راه یافتند. نتایج کامل دیدارهای مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام خلیج فارس که به میزبانی کشور یمن و در دو ورزشگاه 22 می عدن و الوحده این برگزار شد، به شرح زیر است:

گروه A:

* یمن صفر - عربستان 4

گل‌ها: اسامه المولد (4)، محمد الشلهوب (58)، مهندی عسیری (72 - پنالتی) و مشعل السعید (90)

* کویت یک - قطر صفر

گل: یوسف ناصر السلمان (28)

* عربستان صفر - کویت صفر

* یمن یک - قطر 2

گل‌ها: اکرم حمود الورافی (18) برای یمن و جارالله المری (35 و 55) برای قطر

اخراج: طلال البلوشی (89 - قطر)

* قطر یک - عربستان یک

گل‌ها: ابراهیم الغانم (84) برای قطر و حامد شامی (89) برای عربستان

* یمن صفر - کویت 3

گل‌ها: جراح العتیقی (18 - پنالتی) و بدر المطوع (33 و 69)

جدول رده بندی گروه A:

1- کویت 7 امتیاز، 2- عربستان 5 امتیاز، 3- قطر 4 امتیاز، 4- یمن بدون امتیاز

گروه B:

* عمان یک - بحرین یک

گل‌ها: عماد علی الحوسنی (37) برای عمان و ابراهیم المشخص (67) برای بحرین

اخراج: محمد الشبیه (74 - عمان)

* عراق صفر - امارات صفر

* امارات صفر - عمان صفر

* بحرین 2 - عراق 3

گل‌ها: فوزی مبارک عایش (44) و اسماعیل عبداللطیف (6+90) برای بحرین و علا عبدالزهرا (24 و 57) و هوار ملامحمد (90 - پنالتی) برای عراق

* عمان صفر - عراق صفر

* امارات 3 - بحرین یک

گل‌ها: سبیت خاطر (4)، فارس جمعه (8) و احمد جمعه (64) برای امارات و عبدالله فنای (35) برای بحرین

جدول رده بندی گروه B:

1- امارات 5 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- عراق 5 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- عمان 3 امتیاز، 4- بحرین یک امتیاز

مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام خلیج فارس طبق برنامه زیر برگزار می شود:

پنجشنبه - 11/9/89

* کویت - عراق، ساعت 16:30، ورزشگاه 22 می عدن

* امارات - عربستان، ساعت 20:30، ورزشگاه 22 می عدن

فینال این مسابقات روز یکشنبه 14 آذرماه در ورزشگاه 22 می عدن بین دو تیم برنده دیدارهای روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.