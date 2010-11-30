حریفان ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام خلیج فارس صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمهای امارات و عراق که در گروه D مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا با تیم کشورمان همگروه هستند، در مسابقات فوتبال جام خلیج فارس عناوین برتر گروه B را از آن خود کردند و به جمع چهار تیم برتر این رقابتها راه یافتند. نتایج کامل دیدارهای مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام خلیج فارس که به میزبانی کشور یمن و در دو ورزشگاه 22 می عدن و الوحده این برگزار شد، به شرح زیر است:
گروه A:
* یمن صفر - عربستان 4
گلها: اسامه المولد (4)، محمد الشلهوب (58)، مهندی عسیری (72 - پنالتی) و مشعل السعید (90)
* کویت یک - قطر صفر
گل: یوسف ناصر السلمان (28)
* عربستان صفر - کویت صفر
* یمن یک - قطر 2
گلها: اکرم حمود الورافی (18) برای یمن و جارالله المری (35 و 55) برای قطر
اخراج: طلال البلوشی (89 - قطر)
* قطر یک - عربستان یک
گلها: ابراهیم الغانم (84) برای قطر و حامد شامی (89) برای عربستان
* یمن صفر - کویت 3
گلها: جراح العتیقی (18 - پنالتی) و بدر المطوع (33 و 69)
جدول رده بندی گروه A:
1- کویت 7 امتیاز، 2- عربستان 5 امتیاز، 3- قطر 4 امتیاز، 4- یمن بدون امتیاز
گروه B:
* عمان یک - بحرین یک
گلها: عماد علی الحوسنی (37) برای عمان و ابراهیم المشخص (67) برای بحرین
اخراج: محمد الشبیه (74 - عمان)
* عراق صفر - امارات صفر
* امارات صفر - عمان صفر
* بحرین 2 - عراق 3
گلها: فوزی مبارک عایش (44) و اسماعیل عبداللطیف (6+90) برای بحرین و علا عبدالزهرا (24 و 57) و هوار ملامحمد (90 - پنالتی) برای عراق
* عمان صفر - عراق صفر
* امارات 3 - بحرین یک
گلها: سبیت خاطر (4)، فارس جمعه (8) و احمد جمعه (64) برای امارات و عبدالله فنای (35) برای بحرین
جدول رده بندی گروه B:
1- امارات 5 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- عراق 5 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- عمان 3 امتیاز، 4- بحرین یک امتیاز
مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام خلیج فارس طبق برنامه زیر برگزار می شود:
پنجشنبه - 11/9/89
* کویت - عراق، ساعت 16:30، ورزشگاه 22 می عدن
* امارات - عربستان، ساعت 20:30، ورزشگاه 22 می عدن
فینال این مسابقات روز یکشنبه 14 آذرماه در ورزشگاه 22 می عدن بین دو تیم برنده دیدارهای روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.
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