آرد بصورت سیار در آذربایجان شرقی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق نجفی عصر یکشنبه در چهارمین نشست کمیته کمیسیون تنظیم بازار استان در سالجاری و نخستین نشست این کمیته بعد از اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها افزود: آرد مورد نیاز نانوایی های استان از این طریق به طور کامل تأمین می شود.

صادق نجفی ادامه داد: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها طرح خود مدیریتی مصرف برای خانواده ها تقویت شده است و مردم با تهیه نیازهای روزانه خود از به هدر رفتن و ضایعات نان جلوگیری می کنند.

وی تأکید کرد: نانوایی های که نتوانند کیفیت پخت خو را افزایش دهند از گردونه رقابتی بازار عرضه و تقاضای نان حذف خواهند شد.

مازاد تولید مرغداری ها خریداری می شود

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود از خریداری مازاد تولید مرغداری ها در راستای حمایت از مرغداران خبر داد.

صادق نجفی با اشاره به وضعیت فعلی گوشت مرغ و دام زنده استان افزود: مرغ ها به قیمت دو هزار 750 تومان از سوی پشتیبانی امور دام خریداری می شود و قیمت این محصول در استان در وضعیت منطقی و قابل قبولی قرار دارد.

وی همچنین از صدور مجوز واردات 500 هزار رأس دام زنده نیز تا پایان سالجاری نیز خبر داده و ابراز کرد: در آذربایجان شرقی از لحاظ تأمین گوشت سفید و قرمز هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

صادق نجفی همچنین گفت: قبل از اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها احتمال بروز برخی از شوک ها در بازار پیش بینی شده بود که با اجرایی شدن این طرح شاهد هیچ گونه بحرانی در رابطه با افزایش قیمت مشاهده نشد و در برخی از موارد نیز حتی با کاهش قیمت ها نیز مواجه شده ایم.

دبیر کمیته تنظیم بازار استان ادامه داد: این تحول بزرگ اقتصادی از سوی مردم و بخش های خصوصی مورد استقبال قرارگرفت و با اجرایی کردن بسته های سیاستی موجود در این رابطه آرامش قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه در بازار همچنان حفظ شد.

صادق نجفی با تشریح وضعیت موجود بازار مصرف استان در زمینه های مختلف تصریح کرد: اکنون بازار مصرف آذربایجان شرقی به صورت روزانه رصد می شود و تمامی نوسانات قیمتی بررسی و کنترل خواهد شد .

تثبیت بازار استان در اولویت قرار دارد

در ادامه این نشست، استاندار آذربایجان شرقی نیز گفت: تثبیت و تنظیم بازار استان مهمترین اولویت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است و خوشبختانه با برنامه ریزی ها و اقدمات انجام گرفته از سوی دستگاههای اجرای استان از جمله سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی استان در این امر بسیار موفق عمل کرده است.

احمد علیرضا بیگی گفت: مردم در تأمین سبد مصرفی و نیاز های اساسی خود با هیچ گونه مشکلی مواجه نیستند و در صورت بروز هر گونه عدم تعادل نیز با کالاهای ذخیره شده در استان وارد بازار خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه اکنون دیگر تولید کنندگان بایستی کالاهای خود را با حاشیه سود کمتر و کیفیت بالاتر عرضه کنند، گفت: رصد وضعیت موجود بازار استان نشان دهنده گرایش مردم به تهیه اقلام با قیمت و کیفیت مناسب است و این یعنی ایجاد فرهنگ مصرف در لایه های مختلف جامعه است.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: دولت نیز از واحد های تولیدی حمایت کرده و در این خصوص شرکت پخش فرآورده های نفتی موظف است سوخت مورد نیاز کارخانه ها را با قیمت 16.5 تومان ارائه کند و مابه التفاوت آن را به صورت چک سه ماهه دریافت کند.

علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی لزوم توجه جدی به امر نظارت و بازرسی از واحد های صنفی و تولید کنندگان استان را مورد تأکید قرار داده و با ابراز رضایت از روند بازرسی های موجود در استان که از سوی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی اجرا می شود، بر جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت احتمالی و برخورد قانونی و با سود جویان در این رابطه تأکید کرد.