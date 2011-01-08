حسین شمسیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیشترین موارد مراجعه به کمیته های انضباطی گفت: می توان گفت تخلفاتی که در حوزه های امتحانی انجام می شود و به نوعی ما آنها را تقلب می دانیم، بالاترین آمار پرونده های کمیته های انظباطی را به خود اختصاص داده است.

دبیر شورای مرکزی کمیته انضباطی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: البته با پیشگیری و تغییر روش در برگزاری آزمونها در سالهای اخیر در این مورد نیز با سراشیبی مواجه هستیم.



وی درباره نحوه برخورد کمیته های انضباطی با دانشجویانی که در امتحان تخلف کرده اند به مهر گفت: اگر اثبات شود که تخلفی در امتحان صورت گرفته است، دانشجو در درسی که در آن تقلب کرده نمره 25 صدم می گیرد دانشجو راه گریزی از آن ندارد و این نمره هرگز از پرونده اش حذف نمی شود.



شمسیان اظهار داشت: همچنین اگر دانشجویی سابقه چنین تخلفاتی داشته باشد، مسئولین دانشگاه می توانند از یک تا دو ترم محرومیت از تحصیل را برای دانشجو درنظر بگیرند.