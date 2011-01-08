مخالفت غنا با اقدام نظامی علیه ساحل عاج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "جان ایوانز آتا میلز" رئیس جمهوری غنا با بیان اینکه اقدام نظامی علیه رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج نمی تواند صلح را به این کشور بازگرداند، مخالفت کشورش را با این اقدام اعلام کرد.

وی که به مناسبت سومین سالروز آغاز ریاست جمهوری اش در این کشور آفریقای غربی با خبرنگاران سخن می گفت همچنین در مورد گسترش بحران سیاسی ساحل عاج به غنا ابراز نگرانی کرد.

میلر با بیان اینکه انتخاب رهبر برای ساحل عاج کار غنا نیست افزود: من با هر دو نامزد انتخابات این کشور گفتگو کرده ام، هر چند مفاد آن را در اینجا نمی توانم بیان کنم اما باید بگویم که عملیات نظامی صلحی را برای مردم به ارمغان نخواهد آورد.

وی در عین حال یادآور شد که کشورش از نزدیک تحولات ساحل عاج را پیگیری می کند. این در حالی است که غنا 500 نظامی خود را برای حضور در جمع صدها نیروی حافظ صلح بین المللی به پایتخت ساحل عاج اعزام کرده است.

گفتنی است جامعه اقتصادی غرب آفریقا (ecowas) هشدار داده در صورتی که گباگبو بطور مسالمت آمیز از قدرت کناره گیری نکند، دست به اقدام نظامی علیه وی خواهد زد.