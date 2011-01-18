"ماجد ناصر": امیدوار به پیروزی برابر ایران هستیم/برخی از بازیکنان ما آماده نیستند!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، ماجد ناصر در نشست خبری ظهر امروز تیمش پیش از دیدار با ایران ضمن بیان مطلب فوق افزود: ممکن است ناکامی تیم در دو بازی گذشته در روحیه برخی از بازیکنان تاثیر گذاشته باشد اما سایر نفرات تیم در شرایط خوبی قرار دارند. متاسفانه برخی از بازیکنان ما از نظر روحی، روانی و آمادگی بدنی شرایط خوبی ندارند.

وی اضافه کرد: ما سعی می‌کنیم با تمام توان برابر ایران به میدان برویم تا با موفقیت در این بازی شانس صعود به مرحله بعدی را از دست ندهیم.

بازیکن تیم ملی امارات همچنین خاطرنشان کرد: ما به پیروزی در دیدار با ایران فکر می‌کنیم و بسیار امیدواریم با کسب سه امتیاز این مسابقه مهم، فرصت حضور در مرحله بعدی جام را کسب کنیم.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در یکی از دیدارهای پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 19:45 روز چهارشنبه در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه به مصاف هم می روند.