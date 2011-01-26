به گزارش خبرگزاری مهر ، با پخش قسمت هجدهم سریال مختارنامه و روایت ماجراهای جدید این سریال، شش بازیگر جدید به ترکیب بازیگران مختارنامه اضافه می‌شوند.

ابراهیم آبای در نقش عبیده بن عمرو، احمد علامه دهر در نقش عبدالرحمن بن شریح ، محمد یگانه در نقش اسماعیل بن کثیرو حمید رضا عطایی در نقش سائب بن مالک بازیگرانی هستند که همگی در نقش دوستان و همفکران مختارنامه در این قسمت ایفای نقش کرده اند.

همچنین حسین خانی بیک در نقش ایاس بن مضارب سردسته شرطه‌های کوفه و نیز حامد میرباقری در نقش ثابت پسر مختار از دیگر بازیگرانی هستند که از قسمت هجدهم به بعد شاهد نقش آفرینی آنها خواهیم بود.

دراین قسمت مختار بعد از بازگشت از مکه به دیدار خانواده و یارانش می رود و درخصوص آغاز قیام با آنها مشورت و همفکری می کند. همچنین ابن یزید با بازی بهرام شاه محمدلو وابراهیم طلحه الخیر با بازی مسعود خدابخشیان نیز که به عنوان نمایندگان زبیری در کوفه حضور داشتند نیز به تحکیم پایه‌های حکومت زبیریان در کوفه می‌پردازند. این دو پس از ورود به کوفه عامر بن مسعود با بازی عباس امیری را از تخت خلافت برکنار کرده و ضمن اعلام جنگ به شمر و عمر سعد، به مذاکره با توابین و تشویق آنها برای جنگ با امویان می پردازند.

در این قسمت مخاطبان شاهد شکل گیری مقدمات قیام توابین به سرپرستی سلیمان صرد خزاعی و اردو زدن آنها در خارج از کوفه خواهند بود.