70عنوان کتاب با موضوع مهدویت در کشور منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام مجتبی کلباسی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: بین دو تا سه هزار عنوان کتاب در زمینه مهدویت تاکنون چاپ و منتشر شده است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از کتاب های منتشر شده مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم از پایان نامه های تحقیقی و پژوهشی سطح سه و چهار است، گفت: باید بیشتر در این زمینه کار علمی، پژوهشی و تالیفی صورت گیرد.

وی مهدویت را یک آرمان و ریشه فکری دانست و گفت: مهدویت از ارکان عقیدتی اسلام و شیعه است و متاسفانه تا چندی قبل مهدویت دست افرادی بود که صلاحیت علمی نداشتند و تنها به مداحی، شربت و شیرینی و ... خلاصه شده است.

به گفته وی، مهدویت را با باید به درستی شناخت و آن را معرفی و تبلیغ کرد و امروز موعود و توجه به آینده در جهان بشدت مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم تاکید کرد: در فاصله سالهای دو هزار تا 2010، هزار حلقه فیلم کوتاه و بلند برای آخرت و موعود ساخته شده و همچنین میلیونها صفحه مطلب در اینترنت به صورت اطلاعات ارائه شده است.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: بر اساس طرح جدید سازمانهای مردم نهاد در بخش اقامه نماز فعال می شوند و وظایف اجرایی در بحش اقامه نماز را به عهده می گیرند.

به گفته وی، بر اساس برنامه ها و تحولات جدید در ستاد اقامه نماز کشور، برخی وظایف اجرایی این ستاد به عهده سازمانهای مردم نهاد سپرده می شود.

حجت الاسلام کلباسی تصریح کرد: این هدف ممکن است در آینده برخی تغییرات ساختاری را نیز در ستاد اقامه نماز به دنبال داشته باشد.