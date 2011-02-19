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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۵۰

آیت اللهی به مهر خبر داد:

سهم دانشجویان در بازنگری علوم انسانی/ ارتباط علوم انسانی با علوم فنی

سهم دانشجویان در بازنگری علوم انسانی/ ارتباط علوم انسانی با علوم فنی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در خصوص سهم دانشجویان در بازنگری علوم انسانی گفت: طی نظر سنجی از دانشجویان، اساتید و دانش آموختگان نظر آنها را درباره نحوه بازنگری در علوم انسانی جوبا می شویم.

دکتر حمیدرضا آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در ارتباط با نظرسنجی از دانشجویان در خصوص نحوه بازنگری در علوم انسانی، تاکید کرد: در نظر سنجی که با شرکت استادان و صاحب نظران علوم انسانی صورت خواهد گرفت تنها می توان از تعداد محدودی دانشجو نظر سنجی کرد و در همین راستا قصد داریم تعدادی از دانش آموختگان را نیز در این پرسشنامه سهیم کنیم.
 
وی با اشاره به ارتباط علوم انسانی و رشته های فنی و مهندسی اضافه کرد: ریشه یابی چیستی و اثر تکنولوژی در رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی را می توان در علوم انسانی یافت.
 
وی افزود: مسائلی که مربوط به کپی برداری، راز داری و باید ها و نباید های اخلاقی در رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی مطرح است، ریشه درعلوم انسانی دارد.
 
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه داد: یک معمار باید شناخت دقیقی نسبت به مسائل و موضوعات جامعه خود داشته باشد و می بایست طوری نسبت به مسائل خاص فرهنگی آگاه باشد تا بتواند نوع معماری که مشخص می کند متناسب با این شناخت باشد.
 
وی با بیان اینکه چیستی علم در فیزیک و حتی بررسی یک قانون علمی بر عهده علوم انسانی است، اظهار داشت: بحث های جدی بسیاری در این زمینه وجود دارد. دروغ یا علمی بودن یک قانون علمی و حتی مشخص کردن ملاک و معیار یک پدیده علمی هم در علوم انسانی مشخص می شود.
کد مطلب 1256761

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