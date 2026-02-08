به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و گل گهر سیرجان از ساعت ۱۶ امروز در هفته بیستم لیگ برتر فوتبال کشور برگزار شد که با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان حمید مطهری در فولاد به پایان رسید.

امیر جعفری (۵) روی سانتر مهدی تیکدری و اشتباه خط دفاعی فولاد توانست خیلی زود گل نخست بازی را برای گل گهر به ثمر برساند.

با این حال فولادی ها پس از این گل بازی متفاوت رو به جلویی را از خود به نمایش گذاشتند تا احسان محروقی (۲۷) روی سانترل سینا اسدبیگی با ضربه سر دروازه گل گهر را باز کند.

اسدبیگی در دقیقه ۳۵ روی ارسال کاملا مشابه نظیر گل نخست فولادی ها توانسته محمدرضا سلیمانی را صاحب موقعیت کند تا این بار او با ضربه سر دروازه گل گهری ها را باز کند تا بازگشت خوبی در نیمه اول در خانه خود برای فولادی ها رقم بخورد.